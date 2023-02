Carnevale Vip 2023, un’irresistibile Jolanda Renga si traveste da Ambra Angiolini

Fonte: IPA Ambra Angiolini assieme alla figlia, Jolanda Renga

Mentre tutte le altre adolescenti, in Italia e non solo, hanno optato per Mercoledì Adams, l’eroina dark riportata alla ribalta dalla recente serie Netflix, Jolanda Renga ha optato per un travestimento decisamente originale, rubato direttamente dall’armadio di mamma.

A Venezia in occasione del Carnevale, in compagnia del fidanzato Filippo, la giovane figlia d’arte ha scelto di “omaggiare” i genitori famosi, con grande ironia e un pizzico di affetto, e anche per dare una bella stoccata agli hater dei social.

Jolanda Renga: a Carnevale vestita da mamma Ambra Angiolini

“Da cosa vi vestite?” ha chiesto Ambra Angiolini salutando la figlia, in partenza per Venezia per festeggiare il Carnevale assieme al fidanzato. “Da te e papà” ha risposto la simpatica 19enne, lasciando la mamma a bocca aperta. E la risposta non era una semplice battuta, la coppia si è davvero mostrata per le strade veneziane come un riproduzione in miniatura di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ai tempi una delle coppie più amate del pop italiano.

Una folta parrucca di riccioli neri, neri come la t-shirt, i jeans aderenti e il giubbotto di pelle, in mano un bel microfono: così Filippo, il fidanzato di Jolanda, ha imitato il suocero. Jolanda Renga, invece, è stata ancora più didascalica e, per imitare la mamma, ha indossato proprio lo stesso completo con cui Ambra Angiolini ha incantato il pubblico del Forum di Assago durante la finale di X Factor, quando è tornata a cantare (e ballare) T’Appartengo dopo anni di silenzio canoro.

Pantaloni neri cangianti a vita altissima, con tanto di lunga cerniera sul davanti, camicia bianca che lascia la pancia scoperta e cravattino: il look era perfetto, completato da una parrucca nera e liscia con l’immancabile frangetta nera che Ambra porta ormai da anni.

Valanga di commenti Vip per il travestimento di Jolanda Renga

A postare su Instagram il travestimento degli ironici teenager è stata proprio Ambra Angiolini, cui hanno risposto tantissimi volti noti. Il primo è stato, naturalmente, proprio Francesco Renga, che alla battuta della figlia: “Nessuno ci ha scambiato per gli originali”, ha risposto: “Ci mancherebbe pure”. A ridere dell’originale scelta di Jolanda Renga a Carnevale anche Tiziano Ferro, che ha definito da veri “G.E.N.I.” il travestimento dei due ragazzi. “Geni” è stato anche il commento di Vittoria Puccini, attrice amica di Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini: una mamma per amica per Jolanda Renga

La scelta del travestimento, seppur ironica e leggera, testimonia il bel rapporto mamma e figlia tra Ambra Angiolini e Jolanda Renga. Legame profondo che era stato già palesato da Jolanda quando, nonostante il riserbo di solito mantenuto sui social, si è esposta apertamente per prendere le difese della madre, derisa da Striscia la notizia dopo il tradimento subito dall’ex compagno, l’allenatore Massimiliano Allegri.

Simbolo tangibile e incancellabile dell’amore tra madre e figlia anche il tatuaggio di coppia che le accomuna, definito da Ambra: “Un per sempre che non si poteva rifiutare”. Anche in questo caso, è stata Angiolini a condividere sui social il gesto di complicità compiuto con la figlia.

Fonte: IPA

Il profilo Instagram dell’ex conduttrice di Non è la Rai, d’altronde, straborda di complimenti e parole d’amore per la primogenita (il secondo figlio si chiama Leonardo e ha 16 anni). “Abito in via del suo sorriso e credo di volerci restare per sempre”, una citazione da Alba Chiara di Vasco Rossi, o ancora, “Il mio pesciolino con la testa sulle spalle” sono solo alcune delle tenere dediche rivolte alla figlia Jolanda.