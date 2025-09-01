Ambra Angiolini a Venezia con Jolanda Renga: red carpet madre e figlia tra stile ed emozione

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Festival del Cinema di Venezia, i look della quinta serata: Vikander da sogno, spacco audace per Fanelli

Al Festival del Cinema di Venezia il red carpet non è solo una passerella di stile: è un racconto di emozioni, incontri e legami che brillano accanto ai film in concorso. Al Lido, dove l’aria vibra di attesa e di magia, la moda si intreccia con storie personali, sorrisi complici e gesti pieni di dolcezza.

Tra i riflettori che inseguono star internazionali e gli applausi dedicati ai grandi autori, ci sono momenti che vanno oltre lo spettacolo: quelli in cui a sfilare sono le connessioni più vere. Come quella tra Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda Renga, che hanno incantato il pubblico con la loro eleganza naturale e un’intesa che ha trasformato il tappeto rosso in una dichiarazione d’amore.

Ambra e Jolanda, red carpet madre e figlia a Venezia 82

Oltre al grande Cinema, agli sguardi delle coppie da sogno e ai gesti romantici che illuminano il red carpet, il Festival del Cinema di Venezia sa raccontare anche un amore più intimo, quello che nasce nei legami di sempre. È così che Ambra Angiolini ha scelto di vivere uno dei momenti più significativi della sua carriera con un’accompagnatrice d’eccezione: sua figlia Jolanda Renga.

Durante la serata del 31 agosto, al Lido, Ambra ha ricevuto il premio Donne del cinema italiano per il suo ultimo film Afrodite, all’interno del Filming Italy Venice Award, ospitato nella suggestiva Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior. Un traguardo importante che l’attrice ha voluto condividere proprio con sua figlia portandola accanto a sé sul tappeto rosso.

Le due sono state fotografate visibilmente emozionate, mano nella mano, trasmettendo una dolcezza che scioglie persino l’eleganza formale del red carpet.

Ambra, raffinata nel suo abito tunica nero tra svolazzi e trasparenze leggere, e Jolanda, radiosa in un delicato pastello celeste impreziosito da giocose pieghe sul busto, hanno regalato un’immagine tenerissima: quella di un legame che non ha bisogno di palcoscenici per brillare, ma che al Festival di Venezia ha trovato la cornice più magica.

Ambra Angiolini e Jolanda, un legame senza artifici

Non è la prima volta che Ambra Angiolini sceglie di condividere con sua figlia Jolanda un momento di spettacolo trasformato in pura dolcezza. Lo scorso giugno, al Milano Pride 2025, madre e figlia hanno infiammato il palco con un duetto su T’appartengo, iconico brano che ha segnato l’epoca di Ambra ai tempi di Non è la Rai.

Un sodalizio che ha saputo incantare gli spettatori, già molto affezionati alla figura di Ambra, proprio per via della loro autenticità. Non hanno avuto bisogno di esagerate dichiarazioni di affetto o gesti plateali, coscienti di avere una sintonia che parla da sola, senza artifici. E accanto a quella naturale complicità, madre e figlia hanno portato con coraggio anche temi importanti, ricordando quanto la musica e le parole possano diventare strumenti di libertà, riflessione e cambiamento.

Ecco perché ogni loro apparizione lascia il segno: Ambra e Jolanda trasmettono una leggerezza che illumina chi le osserva, e ogni loro momento insieme appare sempre naturale e prezioso.