Jude Law, il look da “old Hollywood”: il quinto red carpet di Venezia

Pubblicato: 31 Agosto 2025 19:14

Si apre il red carpet della quinta serata del Festival del Cinema di Venezia. Vip, star hollywoodiane e talenti del cinema arrivano in laguna e percorrono il tappeto rosso: a conquistare con un fascino da gentleman d’altri tempi è di certo Jude Law, con giacca bianca doppiopetto, pantaloni scuri (in un gioco di contrasti sofisticato), papillon e camicia. Un look che profuma di vecchia Hollywood ma con la naturalezza rilassata tipica dell’attore britannico.
Cinema Mostra Del Cinema Di Venezia
Foto di Serena De Filippi

Serena De Filippi

Lifestyle Editor

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.