Jude Law, il look da “old Hollywood”: il quinto red carpet di Venezia
Si apre il red carpet della quinta serata del Festival del Cinema di Venezia. Vip, star hollywoodiane e talenti del cinema arrivano in laguna e percorrono il tappeto rosso: a conquistare con un fascino da gentleman d’altri tempi è di certo Jude Law, con giacca bianca doppiopetto, pantaloni scuri (in un gioco di contrasti sofisticato), papillon e camicia. Un look che profuma di vecchia Hollywood ma con la naturalezza rilassata tipica dell’attore britannico.