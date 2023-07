X Factor 2023, le prime immagini della nuova giuria (con Morgan) e Michielin alla conduzione

Diverse conferme e un atteso ritorno per la nuova edizione di X Factor 2023, al via su Sky il prossimo autunno. A condurre lo show sarà nuovamente la cantante Francesca Michielin, mentre tra i giudici, accanto ai già confermati Ambra, Fedez e Dargen D’Amico, siederà anche una vecchia conoscenza del talent: Morgan, chiamato a rimpiazzare Rkomi.

Un ritorno molto atteso che sta già facendo parlare: Morgan è un personaggio controverso che ha tuttavia regalato moltissimo al talent show di Sky in termini di talento e spettacolo. La sua partecipazione è stata salutata con grande gioia dai fan storici di X Factor, che fanno già il conto alla rovescia per l’inizio del talent.

Le conferme: Francesca Michielin, Ambra, Fedez e Dargen D’Amico

Pochi cambiamenti in vista della nuova edizione di X Factor, in onda su Sky dal prossimo autunno. Al timone dello show è stata confermata la cantante Francesca Michielin, che, nonostante qualche titubanza, ha scelto di tornare sul palco del talent che l’aveva lanciata nel lontano 2011: “Ho scelto di tornare anche se all’inizio ero un po’ titubante, perché superarsi è difficilissimo, e io sono una perfezionista”. Unica difficoltà per la cantante? “L’essere ‘super partes’. Non riesco assolutamente a rispettarlo, non fa parte di me”.

Accanto a Morgan, chiamato a sostituire Rkomi, siederanno gli altri tre giudici che anche lo scorso anno avevano preso parte allo show. Tutti, ciascuno a modo suo, sembrano avere le idee chiare su cosa cercare nei concorrenti: “Mi piacerebbe trovare una spontaneità che non è figlia di questi anni” spiega Ambra. Le fa eco Fedez, tra i veterani del programma: “ La chiave è cercare una vera novità, una vera ventata di freschezza. Vista la precedenza esperienza ci si può aspettare di tutto”. A completare il parterre, è il rapper Dargen D’Amico: “Vorremmo delle prove televisive di talento nella musica italiana.

L’atteso ritorno di Morgan a X Factor

Se la riconferma di Francesca Michielin non ha particolarmente sorpreso, a lasciare a bocca aperta è invece il ritorno di una vecchia conoscenza di X Factor: Morgan. L’ex leader dei Bluevertigo tornerà a vestire il ruolo di giudice che tante soddisfazioni gli ha dato in passato: tra il 2008 e il 2014, infatti, il cantautore ha partecipato a sette edizioni dello Show vincendone ben cinque: un primato da Guinness World Records visto che, come giudice, nessuno ha vinto quanto lui nel mondo.

Già lo scorso anno Morgan era tornato sul palco dello show per due apprezzatissime performance live, con “Altrove” e “La crisi” dei Bluvertigo. Nonostante i primi battibecchi con Fedez, lui difende la scelta di tornare in tv: “Perché ho accettato di tornare a X-Factor? Io sono un musicista, essenzialmente, ho sempre composto musica ‘spettacolarizzante'(…). Per questo motivo i programmi dove ci sono musica e spettacolo sono i miei preferiti, è un onore ed un piacere per me potervi addirittura farne parte, un sogno d’infanzia” ha spiegato in un lungo post condiviso su Instagram.

Ad affascinarlo maggiormente, spiega, è il concetto di ‘sfida’, che a X Factor si muove su più binari: “è una sfida tra talenti che gareggiano per emergere; per i produttori è una sfida tra format; per i giurati è una sfida tra giurati. Per me, invece, la sfida è tra me e il mondo, è dentro di me, ma è giocata dal pubblico (…). Perché la vera sfida è riuscire a far vincere quella musica che è spettacolo in sé, a portarla in scena dimostrando sia che sono in grado di farlo, e dimostrando che il pubblico non è un popolo bue”. Una sfida che, neanche a dirlo, Morgan vuole assolutamente vincere.