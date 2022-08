“Ho imparato a dire addio”. Ambra, il mistero del post su Instagram

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

“Ho imparato a dire addio”. Ambra Angiolini sta vivendo la sua estate tra un impegno lavorativo e il relax con la famiglia (e non solo). Archiviata la storia con Massimiliano Allegri, si sta dedicando a se stessa. La vedremo a X Factor nel banco dei giudici insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Eppure, c’è qualcosa nell’aria. Forse, una leggera malinconia. O semplicemente l’accettazione di quel che è stato. Perché, si sa, i fantasmi del passato possono far male. Ed è così che un post su Instagram ha incuriosito tutti.

Ambra Angiolini, il post su Instagram: ripensa al passato

La vita di Ambra Angiolini è cambiata in poco meno di un anno. In realtà, molto meno. Il tradimento di Massimiliano Allegri l’ha certamente spinta alla riflessione. In sua difesa era intervenuta anche la figlia Jolanda, nata dall’amore con Francesco Renga. La fine di un amore è meritevole di rispetto e di privacy, ma così non è stato. Solamente poco prima della chiusura, Ambra aveva detto: “Per lui ho gli occhi a cuore“.

E ci si chiede se quel post di “addio” non sia per lui. O forse per tutte le persone a cui Ambra si è ritrovata a dire addio. Su Instagram ha condiviso una frase ben chiara di Zero Rancore, che non lascia spazio ad alcun dubbio. Come se volesse liberarsi dai fantasmi del suo passato, dai dolori che ha avuto, dagli addii che ha dovuto dire. E la cosa bella è che ha “ha imparato a ritagliarsi pezzi di cielo“, senza condividerli per “gente senza poesia“.

Ambra Angiolini dopo Massimiliano Allegri: il giorno zero

A maggio, sono state diffuse delle foto con un “uomo misterioso”. Del resto, Ambra aveva parlato del suo “giorno zero”, il momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Il capitolo con Massimiliano Allegri è ormai chiuso, e la Angiolini è andata avanti, ha cercato di voltare pagina. Tra luci e ombre, tuttavia, Diva e Donna aveva condiviso degli scatti molto eloquenti, in cui Ambra stava baciando un uomo.

La persona in questione – Gianluca Roberto – sarebbe il suo flirt. Eppure, non ci sono annunci ufficiali né foto recenti che possano testimoniare una frequentazione seria. Di certo, la Angiolini è sempre stata molto riservata e ha sempre tenuto alla propria privacy. Di conseguenza, non è così scontato pensare che voglia mantenere la relazione lontana dai riflettori. Eppure, il suo post su Instagram ancora una volta fa riflettere.

La nuova vita di Ambra Angiolini

Al momento c’è tanto in ballo. Sappiamo che sarà presente a X Factor in qualità di giudice. Che ormai ha ricominciato, è ripartita: non solo sul lavoro. Tra qualche giorno di meritato relax, in cui ha sfoggiato un bikini indimenticabile, e gli impegni con X Factor, c’è tempo anche per la riflessione, per dire addio. Perché, a volte, abbiamo proprio bisogno di ribadirlo. Al suo fianco, come sempre, ci sono i figli: Jolanda e Leonardo. E Francesco Renga, con cui non ha mai smesso di avere un legame profondo e sincero. Ma per l’amore c’è sempre spazio, e in modo diverso rispetto al passato, con una maggiore consapevolezza.