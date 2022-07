Ambra Angiolini, libera e selvaggia su Instagram: il costume è il più sensuale dell’estate

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Una bellezza che viene da dentro, quella di una persona che è grata per aver vissuto giornate speciali ed è capace di rendersene conto. Ma anche una bellezza esteriore che colpisce al primo sguardo. Ambra Angiolini è libera e selvaggia su Instagram e sfoggia un costume sensuale che le calza a pennello.

Ambra Angiolini, libera e selvaggia nelle foto su Instagram

I capelli lasciati sciolti, un po’ selvaggi, perfetti per una giornata in spiaggia. Lo sguardo, intenso, rivolto verso l’obiettivo, mentre sullo sfondo si intravede qualche birra. Uno scatto estivo che ha il sapore della libertà, di quei momenti preziosi da tenere stretti durante le lunghe giornate invernali. Se si scorre, poi, si può ammirare Ambra Angiolini in tutta la sua bellezza con un bikini mozzafiato che si merita senza alcun dubbio l’appellativo di più sensuale dell’estate. Un due pezzi che mette in evidenza il corpo tonico e al tempo stesso regala quell’effetto vedo non vedo che rende l’attrice bellissima senza rivelare troppo.

Ed è libera e un po’ selvaggia, solo a guardarla fa venire voglia di fare esattamente come lei e di vivere quelle lunghe giornate immersi tra l’azzurro del mare e la bellezza della natura.

In formissima e affascinante come non mai, Ambra è l’emblema di come l’età sia solo un numero e non qualcosa che ci definisce.

Ambra Angiolini, l’emblema della gratitudine

Praticare la gratitudine non è solo un modo di dire, ma un vero e proprio stile di vita che aiuta a vivere pienamente i momenti belli.

E Ambra lo fa spesso, almeno da quanto emerge dai post che pubblica attraverso il suo profilo Instagram. A corredo dei due scatti, e di un breve video che mostra la bellezza del luogo in cui si trovava, ha scritto parole che restituiscono un’immagine ancora più bella delle sue giornate al mare. Nella didascalia si legge: “Parti con una valigia e quando torni non basta più… da tutti i sogni che mi sono stati regalati”. Dai tag di ringraziamento nella foto, sembrerebbe proprio che le giornate di sole e mare siano state di lavoro e anche questo è bellissimo, perché Ambra è felice di ciò che fa (ormai da tantissimi anni) e non lo nasconde. Anzi, da ciò che scrive emerge come abbia ancora voglia di mettersi in gioco e di imparare. Così ha scritto sotto un’immagine di qualche giorno fa, in riferimento al suo nuovo ruolo di giudice di X Factor: “X- Ambra… chi poteva pensare di avere ancora così tanto da imparare! Grazie X Factor Italia… cuore a vista”.

Ambra Angiolini, gli impegni di lavoro

È un periodo di lavoro intenso per Ambra Angiolini. Gli ultimi mesi le hanno regalato grandi soddisfazioni a partire dalla sua partecipazione a una delle serie più attese (e acclamate) ovvero Le fate ignoranti, in cui Ambra fa coppia con Anna Ferzetti. E ancora il concertone del Primo Maggio, condotto con la sua immancabile verve. Non da ultimo il ruolo di giudice a X Factor, in un’edizione quasi completamente rinnovata che andrà in onda a partire da settembre. Oltre a lei, e al ritorno di Fedez, ci saranno Rkomi e Dargen D’amico. A condurre Francesca Michielin.