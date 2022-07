Ambra Angiolini, in perfetta forma a 45 anni mostra gli addominali (con ironia)

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Sembra che il tempo non passi per Ambra Angiolini. A giudicare dall’ultima foto che ha pubblicato su Instagram, non ha perso neanche un pizzico di quel piglio da ragazzina che ce l’ha fatta amare a Non è la Rai e che ha mantenuto nel tempo, anche dopo aver intrapreso una prolifica carriera da attrice. Ma se da una parte Madre Natura ci ha messo il suo zampino, dall’altra gli addominali scolpiti che mostra con orgoglio (e ironia) su Instagram sono frutto di un allenamento particolare.

Ambra Angiolini su Instagram, addominali scolpiti e tanta ironia

“41 gradi all’Ambra”, scrive la Angiolini su Instagram con l’ironia che da sempre la contraddistingue. In una calda (anzi, caldissima) giornata di luglio l’attrice ha deciso di condividere con i suoi follower uno scatto in cui mostra con orgoglio i suoi addominali scolpiti.

Un fisico da ragazzina, è proprio il caso di dirlo. Ne è trascorso di tempo da quando ha esordito a Non è la Rai, programma che l’ha consacrata icona delle teenager negli anni Novanta, e oggi continua a essere una donna bellissima. Una bellezza che è frutto di tanti elementi, un mix di sport e allenamento, sana alimentazione e l’intelligenza di non prendersi mai troppo sul serio. In fondo la sensualità di una donna non sta solo nei suoi begli addominali e Ambra Angiolini lo dimostra alla perfezione.

Ambra Angiolini e l’elogio delle rughe (da sfoggiare con orgoglio)

Se c’è una cosa che Ambra ci insegna a ogni post è che la prima lezione che noi donne dobbiamo imparare è accettarci per come siamo, con i nostri difetti e i segni del tempo che inevitabilmente compaiono sul nostro corpo e il nostro volto. Qualche tempo fa in un altro bel post di Instagram aveva citato la celebre frase che Anna Magnani disse al suo truccatore: “Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. C’ho messo una vita a farmele!”.

Il vero segreto di bellezza dell’attrice? Innanzitutto accettare con serenità che il tempo scorre per tutte e, anziché coprire rughe e difetti con metodi estremi, mostrarli senza alcun timore. Ma c’è di più, proprio come ha ribadito la collega Rebel Wilson nel suo potente messaggio di body positivity dobbiamo prenderci cura di noi stesse, amarci e accettarci per ciò che siamo e, quando lo riteniamo opportuno e necessario, adottare tutte le misure possibili per migliorarci. È una questione di salute, poi di serenità interiore. Non di certo un modo per “soddisfare” chi ci critica e addita di continuo.

Sport e alimentazione sana, il segreto di Ambra Angiolini

Sebbene la sua carriera si sia spostata sul grande schermo, Ambra Angiolini non ha mai smesso di dedicare del tempo alla danza, sua grande passione sin da quando era una ragazzina. E oggi, a 45 anni, è uno dei tanti modi grazie ai quali si tiene in forma.

Ambra è una vera sport addicted, adora prendersi cura del proprio corpo come un tempo, scegliendo i giusti prodotti per la skincare quotidiana e adottando uno stile di vita sano, soprattutto a tavola. Neanche durante il primo lockdown, quando eravamo tutti costretti a trascorrere molto tempo in casa, si è fermata: ha seguito delle lezioni di fitness e Zumba online per non perdere il ritmo. Poi, quando tutto è tornato alla (quasi) normalità, si è dedicata con costanza e passione alla pole dance, disciplina di gran tendenza negli ultimi anni e praticata da tante celebs come Valentina Ferragni e Britney Spears.