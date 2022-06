Valentina Ferragni lascia senza fiato su Instagram: la pole dance è a rallentatore

Vola Valentina Ferragni, leggera come una farfalla ruota intorno al palo della pole dace, la disciplina sportiva che pratica ormai da qualche anno.

A testa in giù, e con la sola forza delle gambe a sorreggerla, lascia senza fiato.

Valentina Ferragni, la pole dance a rallentatore

È bellissima Valentina Ferragni, perché nella breve clip che ha condiviso sul suo profilo Instagram non la si vede solo muoversi sensuale e leggiadra attaccata al palo, ma perché dal video emerge tutta la sua passione per uno sport che pratica orami da diverso tempo.

Si vede dal viso: rilassato e sereno, nonostante la stanchezza che traspare dal sudore.

Ma anche da tutte le volte che la più piccola delle sorelleFerragni ha pubblicato dei video in cui ha mostrato le sue prodezze raccontando una passione grande che porta avanti dal 2019.

In passato aveva spiegato che la pole dance è una disciplina che fa entrare in competizione con te stessa e a superare i tuoi limiti.

Ed è proprio così anche nell’ultimi video pubblicato dall’imprenditrice e influencer, immagini che la vedono ruotare a testa in giù: bellissima e leggiadra, mantenendosi attaccatta al palo solo grazie alla forza delle gambe.

Del resto per praticare questo sport si deve essere elastici e forti, oltre ad evere una buona dose di tenacia: tutti aspetti che a Valentina non mancano. E il risultato si vede.

Lo hanno notato anche i suoi tantissimi follower che hanno commentato estasiati la sua performance. Non mancano anche le parole della sua famiglia: dagli applausi della sorella Francesca ai cuori e le parole di mamma Marina Di Guardo.

Nelle storie ha voluto mostrare anche alcuni momenti dell’allenamento, spiegando: “Oggi abbiamo iniziato una nuova transizione per invertire (una transizione livello avanzato – si legge a corredo di alcuni video – Qui ci sono dei tentativi che ho fatto per provare a farcela da sola, ma mi serve più forza nel corpo e ci vorrà molta pratica per riuscire a farla, sarà un lungo percorso!”

Poi alla fine ha aggiunto anche un messaggio importante, un incentivo per tutti a non smettere di provare: “Questi video per ricordare che le cose non vengono facilmente e bisogna impegnarsi per far sì che tutto accada”.

Valentina Ferragni, le sue tante battaglie e la voglia di verità sui social

Valentina Ferragni attraverso i social ha sempre portato avanti battaglie importanti: dall’accettazione di sé, alla normalizzazione delle cose, all’importanza della prevenzione medica. Una voglia di verità che rende il suo profilo Instagram un equilibrato mix tra scatti patinati e di lavoro e un racconto di chi è Valentina dietro le luci della ribalta. Aspetti, questi, che la accomunano anche alle sue sorelle.

Tra i messaggi più importanti, che ha portato avanti nel tempo, c’è stato quello relativo alla salute, raccontando lei stessa e in prima persona quanto sia importante controllarsi. E proprio di recente, a sette mesi da una delle sue battaglie più importanti, ha voluto aggiornare i suoi fan mostrando il viso e come si è presa cura di sé. Nel post su Instagram ha spiegato: “1 Novembre 2021 vs. oggi: 7 mesi fa sono stata operata alla fronte per rimuovere un carcinoma basocellulare di cui non sospettavo nemmeno l’esistenza fino a poco prima – si legge – . In quel caso più che mai, ha giocato un ruolo fondamentale la diagnosi tempestiva dei medici che mi ha permesso di scoprire che quello che pensavo essere un banale brufoletto sotto pelle, fosse in realtà qualcosa di molto più serio e da non sottovalutare. Ora posso pensare a quel momento come ad un brutto ricordo lontano, ma l’importanza della prevenzione è stato il più grande insegnamento per me”.

E non solo per lei, ma anche per tutte le persone che la seguono alle quali Valentina ricorda di non sottovalutare, ma di prendersi cura di sé.

