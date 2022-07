“Il tuo peso non ti definisce”: Rebel Wilson e l’arte di accettarsi (anche con qualche kg in più)

Fonte: IPA Rebel Wilson su Instagram con qualche kg in più lancia un importante messaggio

“Il tuo peso non ti definisce”. Le parole che l’attrice Rebel Wilson ha condiviso su Instagram sono oneste, sincere e anche molto potenti. Ci offrono uno spunto importante per riflettere su qualcosa che in qualche modo riguarda tutte noi: quante volte ci siamo sentite inadeguate, solo per qualche chilo di troppo o per quella pancetta considerata “universalmente” antiestetica? E quante volte, con l’arrivo della bella stagione, abbiamo rinunciato a indossare il nostro bikini preferito solo per la paura di essere giudicate? Viviamo in un mondo che ci vuole perfette, ma Rebel Wilson ci ricorda la cosa più importante: stare bene prima di tutto con noi stesse.

Rebel Wilson in costume e con qualche chilo in più

Rebel Wilson si è fatta strada in un mondo a tratti feroce, in quella Hollywood che non perdona: star e celebs sono da sempre personaggi che in qualche modo definiscono i canoni di bellezza, un ideale talvolta assurdo e irraggiungibile che, entrando nell’immaginario collettivo, ci condiziona inevitabilmente. Ma Rebel era ben diversa dalle altre dive dello spettacolo, con i suoi chili di troppo e un fisico tutt’altro che statuario. Eppure oggi è una delle attrici più pagate e amate di sempre.

Il motivo è molto semplice e c’entra appieno con il post che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Il suo è un messaggio di body positivity in piena regola e, senza troppi giri di parole, la Wilson ripercorre i momenti della sua vita in cui ha vissuto la discriminazione, la vergogna e il disagio. Tutto solo per qualche chilo in più.

In barba ai canoni estetici e agli ideali irraggiungibili che il mondo dello spettatolo ci propina, Rebel Wilson dopo anni di battaglie con sé stessa è giunta alla conclusione più importante, e dovremmo proprio trarne ispirazione. “Ho appena notato che in vacanza ho messo su 3 kg 🙈 – ha scritto su Instagram, allegando un bellissimo scatto in costume da bagno rosa (colore del momento) – Sono in un fantastico resort all-inclusive… Ho perso il controllo di me stessa 😜. Ma sai una cosa? Posso alzarmi domani e andare in palestra, idratarmi, mangiare sano e amarmi. Non aiuta essere duro con te stesso, ma so cosa vuol dire sentirsi in colpa e non bene dopo aver mangiato troppo. Ma se sei come me, sappi solo che sei più del tuo peso, il tuo peso non ti definisce, fai solo del tuo meglio per essere in salute e non essere così duro con te stesso 💗 Sii la versione migliore di te 💗”.

Rebel Wilson, un messaggio potente da cui trarre ispirazione

“Sii la versione migliore di te”, scrive la bella Rebel Wilson. E ha ragione da vendere quando afferma che non serve a nulla colpevolizzarsi, anche solo per aver mangiato qualcosa in più durante una vacanza. Per anni l’attrice ha vissuto un rapporto conflittuale con il proprio corpo, esattamente come accade a molte di noi ogni giorno, ogni volta che ci guardiamo allo specchio. Eppure oggi è più sicura di sé, ha imparato ad amarsi ed è questa la chiave della felicità: accettarsi per ciò che si è, con i propri difetti. E se qualcosa non ci fa stare bene e sentire a disagio, basta attivarsi in tal senso: mangiar meglio, fare movimento, tutto solo ed esclusivamente per il proprio bene, non di certo per via dell’altrui giudizio.

Vale la pena impegnarsi e fare qualche sacrificio, ma soltanto per sé stesse. Rebel lo ha fatto quando, a quarant’anni, ha deciso di rimettersi in riga e cambiare stile di vita, come a suo tempo fece anche la cantante Adele. L’attrice si è posta un obiettivo e lo ha raggiunto, con i propri tempi e l’aiuto di persone esperte (mai affidarsi al fai da te!). E la conseguenza di tutto questo non sono stati tanto i chili persi, quanto la ritrovata serenità con sé stessa.

Perché body positivity, in fondo, vuol dire questo. Significa accettare ogni tipo di fisico, non importa se magro o tornito, non importa se tonico e palestrato o morbido e naturale. Ed è qualcosa che dobbiamo fare prima di tutto nella nostra mente, guardandoci allo specchio con amore.