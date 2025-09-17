Vivian Wilson, chi è la figlia transgender di Elon Musk che ha sfilato a New York

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Attivista per i diritti dei transgender e modella, Vivian Wilson è la figlia di Elon Musk. A soli 21 anni ha conquistato la New York Fashion Week, attirando l’attenzione dei media per la sua bellezza e il carattere deciso, ma anche per via del rapporto burrascoso con papà Elon.

Chi è Vivian Wilson, la figlia di Elon Musk

Classe 2004, Vivian Wilson è frutto del legame di Elon Musk con Justin Wilson. Figlia maggiore del miliardario, nel 2020 ha deciso di intraprendere un percorso di transizione di genere. Una scelta che l’ha portata a scontrarsi, anche pubblicamente, con Musk, grande sostenitore delle politiche di Donald Trump e autore di frasi gravissime contro la comunità trans (“La probabilità che una persona trans sia violenta appare molto più alta rispetto a una non-trans” e “Le iniezioni ormonali causano un’estrema instabilità emotiva” sono solo alcune).

“Leggo certe cose su di lui nei notiziari e penso: Che imbarazzo. Dovrei denunciarlo ogni volta”, aveva detto Vivian, parlando del rapporto con il padre in un’intervista rilasciata a Teen Vogue. Poco dopo era arrivata la replica del magnate che su X aveva scritto: “Mio figlio, Xavier, è morto. È stato ucciso dal virus mentale woke. Ora il virus mentale woke morirà”.

Vivian aveva dunque pubblicato su TikTok e Instagram una clip in cui apparivano le parole del padre, mentre lei ballava, interpretando in lip-sync una battuta di Morgan McMichaels, celebre drag queen. “Sembro piuttosto in forma per essere una p*****a morta – aveva detto -. E tu no”. Poco dopo, esasperata dalla lite con il padre e dall’elezione di Trump, Vivian aveva deciso di abbandonare gli Stati Uniti, trasferendosi a Tokio.

“Non vedo il mio futuro negli Stati Uniti. Anche se Donald Trump sarà in carica solo per 4 anni – aveva raccontato -. Anche se per miracolo non verranno introdotte leggi anti-trans, le persone che lo hanno votato non scompariranno tanto presto”.

Da tempo dunque Vivian ha deciso di abbandonare il cognome Musk per assumere quello di sua madre, la scrittrice Justin Wilson. Ripudiata da Elon Musk, che non la riconosce come donna, ha preso le distanze in ogni modo dal miliardario. “Lo sono legalmente in California, e non mi interessa cosa pensa”, ha detto, commentando le parole del padre.

Vivian Wilson, la figlia di Elon Musk in passerella

Il carattere forte e la bellezza di Vivian non hanno faticato a farsi spazio nel mondo della moda. Modella per numerosi brand, la figlia di Elon Musk ha ottenuto la sua consacrazione durante la New York Fashion Week. Capelli biondi lunghissimi, labbra carnose e sguardo deciso, Vivian è salita in passerella per Alexis Bittar, designer di borse e gioielli, che ha scelto di farle interpretare Miss Carolina del Sud 1991, con tanto di fascia da miss.

Insieme a lei altre modelle transgender, volute fortemente dalla designer per presentare la sua collezione Primavera Estate 2026. “Ho deliberatamente scelto ogni candidata per rappresentare uno stato americano in cui i diritti delle persone transgender sono minacciati”, ha raccontato a Page Six. Mentre nel video social pubblicato dopo la sfilata ha scritto: “Il tema Miss Usa 1991: una sequenza onirica, è una storia che tratta della misoginia, dei predatori incontrollati, dell’oggettivazione e dei diritti dei transgender. C’era un forte senso di surrealismo… ispirato da Blue Velvet e Carrie, con un tocco di Virgin Suicides”.