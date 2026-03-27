Mara Wilson, l’attrice che fu la bimba di “Matilda sei mitica”, stupisce i social più di 30 anni dopo: non è cambiata affatto

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Mara Wilson

Per alcuni attori invecchiare davvero è impossibile. Vi sono interpreti che, agli occhi dei loro fan, resteranno per sempre quei bambini assieme a cui hanno vissuto grandi avventure attraverso lo schermo. Mara Wilson, baby star idolo degli Anni ’90 come protagonista del cult Matilda sei mitica, è una di loro. Seppur, più di molti altri, sembra davvero non essere invecchiata di un giorno, nonostante i tre decenni trascorsi dal debutto, e per questo è tornata virale sul web.

Mara Wilson diventa un fenomeno social

Anche Mara Wilson ha preso parte al trend nostalgico che invita gli adulti di oggi a raccontare ai propri figli – e all’intero internet – com’erano e cosa facevano negli Anni ’90. Ma se la maggior parte dei vip di Hollywood ha preso parte al trend social ripercorrendo felicemente il viale dei ricordi e condividendo decine di foto che li mostrano giovani e all’apice del successo, Mara Wilson ha scelto un approccio decisamente più originale.

“Chi mi segue sa già chi sono. – afferma perentoria l’attrice alla telecamera – E soprattutto sa cosa facevo negli Anni ‘90”. Infine, però, a beneficio di coloro che si sono imbattuti nel suo reel per caso, Wilson mostra “una foto di me agli Oscar a 7 anni”. In poche ore, il breve e ironico video ha fatto il giro del web, guadagnando migliaia di visualizzazioni.

L’ironia dell’attrice è stata colta da parecchi, ma non da tutti. “Grazie per tutti i dolci commenti! – ha risposto lei – E per quelli meno dolci, ragazzi, sono consapevole che non tutte le persone del mondo sanno chi sono. Ma le persone che mi conoscono, mi conoscono principalmente per ciò che ho fatto negli Anni ‘90”.

Il segreto dell’attrice per restare giovani

Commenti simpatici e commenti antipatici ma, soprattutto, commenti che sottolineano come Mara Wilson sia rimasta praticamente identica: è proprio il non essere invecchiata dell’attrice ad aver reso il suo reel un fenomeno globale. “Non so mai cosa rispondere quando la gente mi dice che sono rimasta uguale!” risponde lei con sincerità.

“Non è davvero un complimento, – spiega – ma non è neanche davvero un insulto. Ho deciso di credere che significa che sembro più giovane di quanto non sia, il che quando hai 30 anni inoltrati è decisamente un complimento”. L’attrice illustra poi il segreto dell’eterna giovinezza: “Suppongo che sia in parte genetica, in parte il non aver mai fumato, mai bevuto e aver messo la protezione solare religiosamente”. Ma anche, ammette, “qualche filtro, siamo onesti”.

Che fine ha fatto Matilda sei mitica

Mara Wilson fu una delle bambine più famose degli Anni ’90. Il grande pubblico l’ha conosciuta e amata nel ruolo di Matilda sei mitica, la bimba prodigio che leggeva tonnellate di libri e spostava gli oggetti con la forza del pensiero. In quell’occasione, recitò al fianco di Danny De Vito. Negli stessi anni, fu spalla di Robin Williams in Mrs. Doubtfire, per poi prendere parte all’ennesimo cult cinematografico: Miracolo sulla 34° strada.

La giovanissima Mara Wilson aveva tutte le possibilità per crescere nel cinema, trasformandosi da bambina prodigio in una star affermata, ma scelse di abbandonare il mondo dello spettacolo. La pressione di Hollywood, assieme alla prematura scomparsa della madre – morta per un tumore proprio nell’anno d’uscita di Matilda, fecero cade Mara in un vortice di ansia e depressione.

Negli Anni 2000 disse definitivamente addio alla recitazione e, oggi, è autrice e saggista specializzata proprio nei temi legati alla salute mentale, alla fama e all’identità, di cui spesso parla come ospite di eventi pubblici.