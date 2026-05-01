Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Stella Gelardi

Quello del Concertone del Primo Maggio è, per antonomasia, il palco della possibilità e dell’inclusione. Raccoglie artisti di tutte le età, di tutti i generi musicali, provenienti da tutte le regioni d’Italia. È il palco che dona spazio agli artisti emergenti e tra i più brillanti esordienti del 2026 ci sono stati i Santamarea, un gruppo di ragazzi in arrivo dalla Sicilia e autori di una musica che mixa tradizione e innovazione, con un filo di sognante misticismo. La cantante Stella è la prima artista transgender a esibirsi sul palco del Primo Maggio.

Stella, la transizione come “un naturale flusso di crescita”

Stella Gelardi non si offre come una bandiera, è semplicemente una ragazza la cui passione è la musica. Con le sue canzoni, ha raccontato al Corriere della Sera, ha cercato “di non andare nello specifico e rendere i testi più generici possibili”. Eppure, la sua storia generica non è lo è affatto, universale sì. Ragazza transgender parla del proprio percorso di transizione come di “un naturale flusso di crescita”.

Non c’è bisogno di alcuna dichiarazione: “In questo momento la cosa più potente che posso fare è semplicemente apparire come sono, dire che esisto e ho un vissuto. A volte, più che urlare, anche solo raccontare fa breccia. Se non scopri troppo, puoi parlare a tutti. Ma io sono assolutamente disponibile a raccontare anche quella parte di me a chi mi si avvicina e me lo chiede”.

Alla giornalista Barbara Visentin spiegò che, forse “ingenuamente”, non teme i pregiudizi e, se mai dovesse trovare a scontrarsi con critiche e cattiverie, è pronta a farlo così come i suoi idoli, dall’attrice Hunter Schafer alla fumettista Fumettibrutti, “con estrema eleganza, cioè semplicemente ignorando l’ignoranza”.

Chi sono i Santamarea, al debutto al Concertone del Primo Maggio

IPA

I Santamarea sono i fratelli Stella, Francesco e Michele Gelardi e l’amica d’infanzia Noemi Orlando. Hanno tutti tra i 20 e i 28 anni e arrivano da Carini, piccolo paese sul mare in provincia di Palermo. Il nome è un omaggio alla loro terra: “Nasciamo vicino al mare che ci ha ispirati. Ci chiamiamo Santamarea perché abbiamo un legame stretto con il mare e Santa perché c’è sempre un’atmosfera un po’ mistica nelle nostre canzoni”.

Sul palco del Concertone del Primo Maggio hanno portato i brani tratti da Anime Storte, il loro primo album. Anime Storte sono loro, da tortu, che in dialetto siciliano indica chi devia dalla strada principale e fa le cose a modo suo. Anime Storte è dedicato a tutti coloro che seguono traiettorie personali e, seppur irregolari, profondamente autentiche.

Tra i più interessanti nomi emergenti nel panorama della musica italiana, mixano il sound della musica tradizionale siciliana a suoni che paiono magici, “la nostra musica è un po’ voodoo”. Insomma, che Stella sia la prima artista transgender sul palco di Roma è un traguardo per la battaglia alla parità e un passo avanti per questa società ancora così poco libera, ma non è di certo ciò che rende questo giovane gruppo meritevole di una menzione speciale.