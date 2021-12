Ambra Angiolini, mamma orgogliosa: la poesia di Jolanda tocca il cuore

Ambra Angiolini: vita, carriera e amori dell’attrice

Una giornata come tante altre, eppure speciale per Ambra Angiolini: da mamma orgogliosa dei suoi figli, l’attrice ha condiviso con i fan quella che è stata una domenica all’insegna della famiglia. I suoi ragazzi si sono occupati della colazione, preparando qualcosa di delizioso. E Jolanda ha persino scritto una poesia, bellissima e toccante.

Ambra Angiolini, mamma orgogliosa

La domenica appena passata è stata tanto semplice quanto magnifica, per Ambra. L’ha trascorsa in famiglia, assieme ai figli Jolanda e Leonardo, e ad alcuni loro amici. Niente di speciale: un brunch in casa, preparato proprio dai ragazzi, e poi una passeggiata a Milano, sotto un sole splendente. Dopo il terremoto che ha messo sottosopra la vita dell’attrice negli ultimi mesi, un po’ di serenità familiare è proprio ciò di cui ha bisogno.

Leonardo Renga ha passato parte della mattinata ai fornelli, preparando pancake e toast deliziosi. Mentre Jolanda si è occupata della tavola, e non solo: è stata lei a scrivere una toccante poesia che mamma Ambra, orgogliosa della sua ragazza, ha voluto condividere su Instagram. “Poesia e Pancake sembra una pasticceria alternativa di Milano ed invece è… aver partorito un bellissimo essere umano” – con queste parole dolcissime, la Angiolini ha commentato la composizione della sua primogenita.

Quindi ha lasciato spazio a Jolanda: “Questo corpo è un libro segreto, che non vorrei leggere mai. Ogni giorno provo a nasconderne il contenuto come posso, ma è lì. Ha pagine spesse e lettere scure incomprensibili ad occhi troppo curiosi, ma superficiali; e specchi di aria, invece, per le finestre delle anime pure”. Poche righe, vergate su un foglio di carta già usato in precedenza, segno anch’esso di un animo sensibile come quello della prima figlia di Ambra e Francesco Renga.

Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini

Jolanda ha uno splendido rapporto con sua mamma, è stata lei a rimanerle accanto e a darle tutto il suo supporto nei mesi scorsi, quando l’attrice ha affrontato uno dei momenti più difficili della sua vita. La rottura con Massimiliano Allegri, che è avvenuta a seguito di un tradimento da parte di lui, l’ha messa a dura prova. Poi il tapiro d’oro e il caos mediatico dal quale la Angiolini si è improvvisamente ritrovata sommersa, e che hanno rischiato di gettarla a fondo.

Ma grazie all’affetto delle persone più care, Ambra si è risollevata. E Jolanda è in prima fila tra chi le è stato più vicino, legata a sua madre da quella che sembra essere anche un’amicizia bellissima. Le due si sono concesse persino un tatuaggio di coppia, simbolo del grande amore che le tiene unite da sempre.