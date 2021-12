Ambra Angiolini seduce su Instagram: i primi scatti da “Luce”

Venezia 2021, Ambra: diva d’altri tempi. Gregoraci da favola

Ambra Angiolini non smette mai di sorprendere: artista versatile ed eclettica, ha presentato ai suoi fan e follower di Instagram il suo ultimo personaggio, Luce, mostrando degli scatti social decisamente sensuali.

Ambra Angiolini presenta Luce su Instagram

Sono tre gli scatti che mostrano una Ambra Angiolini inedita e super sensuale: l’attrice ha presentato su Instagram Luce, il personaggio che interpreta nel film La notte più lunga più lunga dell’anno, al cinema dal prossimo 27 gennaio.

“Quando il cinema ti chiede di diventare Luce, quando sei disposta a sentire tutto, correndo qualche rischio”, ha scritto la Angiolini a corredo delle foto, ringraziando poi tutte le persone legate alla produzione del lungometraggio. Le istantanee immortalano l’attrice nei panni della cubista Luce mentre si esibisce in un club: gli scatti, ad alto tasso di sensualità, si scontrano poi con l’ultima foto in bianco e nero, struggente, che racconta sicuramente un momento di crisi del personaggio.

Il film di Simone Aleandri è stato presentato fuori concorso al “Torino Film Festival”: La notte più lunga più lunga dell’anno è ambientato proprio tra il 21 e il 22 di dicembre, la notte del solstizio d’inverno, quando il sole che tramonta intorno alle 16.30 e sorge all’indomani alle 7.30.

Durante questa lunga notte, quattro storie si intrecciano e si sfiorano in una piccola città di provincia, Potenza. C’è un politico (Massimo Popolizio) che ad un passo dalle elezioni, che dovrebbero confermarlo, scopre che sta per essere arrestato. C’è una cubista non più giovane – Ambra Angiolini appunto – che vive con un padre impossibile e malato, e che ha deciso di cambiare vita, stufa del suo lavoro. C’è poi un ragazzo (Luigi Fedele) coinvolto in una relazione con una donna molto più grande, la sua ex professoressa, e tre ventenni senza ambizioni in cerca di emozioni forti.

Sullo sfondo, lo sguardo stanco e benevolo di Sergio, l’anziano benzinaio che – nella stazione di rifornimento aperta tutta notte – veglia su questo piccolo mondo. In queste quindici ore di buio ininterrotto molto cambierà nelle vite di questi personaggi, accomunati dalla mancanza di speranza.

Ambra Angiolini, le parole su Luce

“Io come Luce sono cresciuta nei crepacci della vita dove, alla fine, è tutta questione di sliding doors”, ha detto la Angiolini al “Torino Film Festiva” in occasione della presentazione del film di cui è una delle protagoniste.

“Quando ho letto la sceneggiatura – ha aggiunto Ambra, che sta provando a lasciarsi alle spalle la fine della relazione con Massimiliano Allegri – ho capito che quello che era successo a Luce sarebbe potuto succedere a me, perché in qualche modo una donna molto moderna che cerca naufragi”.

Quella di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è stata una rottura turbolenta: pare che i due neanche si rivolgano più la parola e che i rapporti siano decisamente tesi. Nel frattempo però l’attrice sta cercando di ritrovare il sorriso e la serenità nelle soddisfazioni della sua carriera e nell’amore dei figli: di recente con la primogenita Jolanda ha deciso di imprimere sulla pelle un tatuaggio tenerissimo, in cui la parte di una completa quella dell’altra.