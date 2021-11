Allegri dimentica Ambra, avrebbe già una nuova fiamma

Venezia 2021, Ambra: diva d’altri tempi. Gregoraci da favola

Non si placano i pettegolezzi sulla fine della relazione tra Ambra Angiolini e Max Allegri: la fine del loro amore ha infiammato per settimane le pagine di cronaca rosa, e adesso pare che ci sia già una nuova fiamma nella vita dell’allenatore.

Max Allegri, la nuova (presunta) fiamma

Secondo i rumor in circolazione la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sarebbe finita per un tradimento: a confermarlo era stata qualche settimana fa anche la figlia dell’attrice, Jolanda Renga, che in un post sui social in difesa di sua madre aveva affermato che l’attrice era stata “tradita in ogni senso possibile”.

Nel frattempo però, stando a quanto riportato dal magazine Oggi, l’allenatore avrebbe già voltato pagina: chiusa definitivamente la storia con Ambra Angiolini, il mister avrebbe perso la testa per una donna molto vicina al club juventino. Sembra che si tratti di una pr dell’esclusivo golf club I Roveri di Torino, fondato proprio dalla famiglia Agnelli. Il settimanale ha pubblicato alcune foto dove si vede una donna che a tarda notte avrebbe parcheggiato nei paraggi dell’abitazione dell’allenatore e sarebbe poi salita a casa sua: è da tempo che i paparazzi tampinano Allegri per scoprire qualcosa in più sulla sua vita sentimentale e pare che adesso ci siano riusciti.

Secondo Oggi però ci sarebbe un altro retroscena da svelare: più che di un nuovo amore potrebbe trattarsi addirittura di un ritorno di fiamma, visto che già nel 2017, sempre su Oggi, si era parlato della Pr di un golf club poco entusiasta della storia tra Allegri e la Angiolini.

Ambra Angiolini, la fine dell’amore con Allegri

Quella di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è stata una rottura decisamente turbolenta: la loro separazione ha attirato l’attenzione mediatica, soprattutto dopo la consegna del Tapiro d’Oro consegnato da Striscia la Notizia all’attrice, che ha sollevato grandi polemiche.

Pare che oggi i due neanche si rivolgano la parola: a rivelarlo è il settimanale Chi, che ha raccontato di un Allegri profondamente arrabbiato con Ambra. Stando all’indiscrezione, secondo l’allenatore sarebbe stata infatti proprio la Angiolini a lasciar trapelare la notizia della loro rottura. Sembrerebbe che la Angiolini sia rimasta nella casa che ha condiviso con Allegri a Milano: lui le avrebbe chiesto di pagare l’affitto e per questo motivo Ambra sarebbe in procinto di trasferirsi altrove.

Nel frattempo però l’attrice sta cercando di ritrovare il sorriso, ripartendo dall’amore dei suoi cari, in particolare dal legame con la figlia Jolanda. Madre e figlia hanno deciso di imprimere sulla pelle l’amore l’una per l’altra con un tatuaggio tenerissimo in cui la parte di una completa quella dell’altra, un po’ come loro due, che si sono sempre sostenute a vicenda.