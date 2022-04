X Factor, Ambra Angiolini giudice: l’indiscrezione dopo il ritorno di Fedez

Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Un’edizione da costruire tassello dopo tassello, quella di X Factor 2022, che scalda i motori con la prima grande conferma che vede il ritorno di Fedez al banco dei giudici. Inizia così a comporsi il poker di capisquadra della nuova stagione del talent, che ritorna a settembre con il pubblico in sala. Per questo, e per risalire la china degli ascolti decisamente in picchiata delle ultime annate, Fremantle ha deciso di correre ai ripari e rivedere l’assetto del cast artistico dello show, in partenza – come tradizione vuole – a fine estate. E lo fa puntando su un nome nuovo e prestigioso, quello di Ambra Angiolini.

X Factor, Ambra Angiolini verso la conferma

Sarebbe un colpo da maestro, questo, se non altro per la caratura artistica del personaggio che la produzione ha intenzione di introdurre. Ambra Angiolini è un novità assoluta del ruolo e del settore, ma è anche un volto rassicurante sul quale è davvero lungimirante puntare. Per la prima volta, l’attrice romana è quindi chiamata a misurarsi con i talenti musicali di X Factor, cercando di condurli fino alla vittoria finale che potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio.

Le trattative sul suo ingaggio, trapelate all’indomani del grande ritorno di Fedez al banco, rimangono nel campo delle indiscrezioni e sono state riportate da Dagospia, che già aveva anticipato il nome di Federico Lucia poi confermato dallo show e dal diretto interessato, che si è detto entusiasta di ripartire da dove aveva lasciato.

Ambra a X Factor, perché piacerebbe a tutti

Il nome di Ambra Angiolini è legato a un’epoca televisiva ormai lontana, quella di Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Attrice di grande talento, ha saputo rapidamente riscattarsi e superare l’etichetta che le era stata affibbiata. È nell’ordine delle cose, però, che il pubblico identifichi un volto con il ruolo che si è ricoperto – con successo – per molto tempo.

Ambra ha lavorato duramente per affermare se stessa, non senza mostrare le sue fragilità, ed è oggi un’attrice apprezzata dai più grandi registi, primo su tutti Ferzan Ozpetek. Alla conduzione ci è poi tornata, con altri progetti e con il Concerto del Primo Maggio che presenta ormai da tanti anni e con un enorme riscontro di pubblico.

La sua professionalità e la sua maniera di leggere il talento in maniera collaterale, metro di giudizio che sembra aver applicato anche su se stessa, potrebbero così portare quella nota di freschezza della quale X Factor ha un estremo bisogno. Si va così verso una rivoluzione praticamente completa della team di giudici, dal quale mancherà certamente Emma. I nomi degli altri prescelti sono stati tenuti segreti, mentre il conduttore dovrebbe essere ancora Ludovico Tersigni.

X Factor torna con il pubblico in sala

Un’edizione che si prospetta storica, la sedicesima, con nuovi giudici ma anche con il ritorno del pubblico in sala. Il calore delle persone, fondamentali per uno show costruito come X Factor, è infatti drammaticamente mancato nei due lunghi anni trascorsi a fare i conti con le restrizioni imposte dalla pandemia. Sono state così due edizioni di transizione, un prima e dopo che ci riporta verso quella normalità che abbiamo atteso per troppo tempo.