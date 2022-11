Beatrice, pantera di XF 2022: la Dua Lipa italiana fa impazzire tutti

Fonte: Getty Images Beatrice Quinta a XF 2022

Dopo tante edizioni di possibili talenti vocali, anche sorprendenti ma non accompagnati sempre ahimé dalla presenza scenica necessaria per bucare lo schermo (unica eccezione negli anni, ca va san dire: i Maneskin) e rimanere impressi, finalmente la sedicesima edizione di X Factor ha trovato la sua pop star, una sorta di Dua Lipa italiana che alla sensualità siciliana unisce una voce versatile e una presenza scenica pazzesca: Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta.

Fonte: Getty Images

Beatrice Quinta, giudici e pubblico: tutti pazzi di lei

La bionda 23enne palermitana, classe 1999, è riuscita a conquistare pubblico e giudici a suon di grinta e personalità, facendo cadere ai suoi piedi il suo giudice (Dargen, che ha un debole per lei), il giudice di un’altra squadra (Rkomi, che si è addirittura dichiarato) e la quasi totalità del pubblico maschile del talent. Basti farsi un giro sui social e leggere i commenti su Twitter per comprendere il gradimento della bomba sexy Bea.

Fonte: Getty Images

Ma Beatrice piace tantissimo anche alle donne, perché è tosta, determinata, ha una fame di successo e di voglia di arrivare, una storia personale di difficoltà e caparbietà, che non possono non piacere e non farla amare. Ed è anche simpatica, autoironica e buffa, come solo le grandi e inconsapevoli femme fatale sanno essere.

Beatrice Quinta, cosa significa “avere l’X Factor”

Bea ha una carica di sensualità che forse nemmeno lei sa di avere, eppure la sa gestire senza scadere nella volgarità o nello scimmiottamento delle star americane. Ogni sua esibizione, da Cher a Battisti, da Renato Zero a Journey, rivela la sua grande versatilità e personalità. Beatrice ha davvero l’X Factor, quel quid in più che porta un bravo cantante ad essere qualcuno di unico e riconoscibile.

Fonte: Getty Images

Beatrice Quinta, l’esordio a Sanremo Giovani

Cercando di lei in rete, si scopre che Bea non arriva proprio dalla sua cameretta, come altri suoi compagni di avventura a XF. Vive da sola a Milano da quando aveva 20 anni, nel 2015 ha esordito a Sanremo Giovani con il brano Paulette, poi il debutto con la Warner Music, nel 2019, con il nome d’arte di Beatrice V e con la canzone Coco pops.

Infine l’approdo a XF, la conquista della audition con il suo inedito irriverente fin dal titolo, “SE$$O”, “l’inno delle ‘sottone'” come lo definisce Ambra che si innamora di lei e del suo brano da subito.

E se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro

Io non ho paura paura di te

Anche se gli addii non li sopporto

Disegno un cuore e poi sfoco il contorno

Odio le promesse

Perché nessuno sa mantenerle

Fonte: IPA

Fonte: Getty Images

Beatrice Quinta, tra le favorite alla vittoria di XF 2022

Bea è candidata più probabile, insieme ai Santi Francesi (altro duo con personalità da vendere) a vincere questa edizione del programma. E se non dovesse farcela con i voti del pubblico, lo sarebbe senza dubbio moralmente, perché dai Maneskin in poi il talent di Sky non è più riuscito a trovare un artista con un X Factor così marcato. Intanto noi possiamo dire di aver trovato la nostra Dua Lipa. E non è poco.