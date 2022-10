“X Factor”, chi sono i 12 finalisti

Un'altra foto dei finalisti di Fedez a X Factor 2022

Sono 12, suddivisi in quattro squadre, gli artisti che al termine della puntata delle Last Call passano ai Live di X Factor: i finalisti dei quattro giudici che, in questa edizione del talent in onda su Sky, sono quasi tutti nuovi: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Rkomi. Un’altra grande novità è nella conduzione, infatti a presentare lo show è Francesca Michielin.

Ecco i 12 finalisti del programma, suddivisi per ogni giudice, che affronteranno i Live Show, che sono in programma a partire da giovedì prossimo alle 21.15 su Sky e in streaming su Now.

I tre finalisti di Ambra

È stata proprio Ambra, fasciata in una strepitosa tutina che emanava vibrazioni anni Settanta, a dare il via alla scelta dei suoi tre talenti da portare ai live. La giudice e attrice ha scelto tre, dei sei artisti, promossi dai Bootcamp.

Matteo Siffredi, 20 anni ligure, che ha proposto Lovely di Billie Eilish. Il suo progetto ha preso il via nel 2021, ma già precedentemente aveva pubblicato cinque singoli tra il 2019 e il 2020. Nel gruppo di Ambra anche il quartetto milanese dei Tropea, band nata nel 2017, che nei singoli dell’ultimo anno esplora contaminazioni tra generi diversi. Nella puntata delle Last Call si sono presentati con il brano di Robbie Williams Let me entertain you. E, infine, la 26enne bolognese Lucrezia Maria Fioritti, che si è esibita con Fiore mio di Andrea Laszlo De Simone. Diplomata in composizione classica al conservatorio di Bologna, è andata a vivere a Milano nel 2015 e lì ha messo meglio a fuoco il suo progetto musicale.

I tre finalisti di Dargen D’Amico

Dopo Ambra Angiolini è stata il turno di Dargen D’Amico scegliere la sua squadra. La sua scelta è ricaduta su: Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), 23enne palermitana che ha reinterpretato Il cielo di Renato Zero. Beatrice da piccola scriveva racconti e poi li trasformava in musica: è passata da Sanremo Giovani, ha collaborato con artisti di grande calibro e nel 2020 ha dato vita a un nuovo percorso artistico. Nel gruppo di D’Amico anche il 25enne romano Matteo Orsi, profondamente emozionante la sua interpretazione di En e Xanax di Samuele Bersani. Il suo percorso musicale ha preso il via da bambino e si è affinato negli anni.

Infine i Disco Club Paradiso, grupo composto da quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna, che erano già passati di diritto ai Live dopo i Bootcamp. Si tratta di una band dance indie/pop formata da: Leonardo Bergonzini (cantante), Olmo Luca Stuppioni (batterista e producer), Giacomo Semenzato (sassofonista), Simone Murineddu (chitarrista).

I tre finalisti di Rkomi

Rkomi, come D’Argen D’amico e Ambra alla prima esperienza come giudice di X Factor, ha scelto i suoi tre finalisti. Jacopo Rossetto (in arte Iako), 26enne che si è presentato con una sua interpretazione di In alto mare di Loredana Bertè. La sua identità musicale è stata costruita nel tempo a partire dalla laguna di Venezia, passando per Londra. Ha già debuttato con un EP.

Rkomi ha nel suo trio anche Santi Francesi (Alessandro De Santis e Mario Francese) che si sono presentati alle Last Call con Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti. Anche loro sono già noti nel mondo della musica con un album pubblicato nel 2019 e alcuni singoli. Infine Giorgia Turcato (Joėlle), studentessa 21enne di Rovigo, che ha proposto People Have The People nella versione di Birdy. La giovanissima Giorgia nel tempo ha scritto alcuni inediti ma non li ha mai pubblicati.

I tre finalisti di Fedez

A stabilire i tre finalisti nel corso della puntata Last Call anche Fedez. Il rapper ha fatto passare ai Live Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà, che si è esibita in un mash-up tra Napoli e Brasile Funiculì, Funiculà / Mas Que Nada. Nel suo lavoro, infatti, amalgama la cultura napoletana con la musica da tutto il mondo e contaminazioni club ed elettronica: il suo progetto è nato nel 2021.

Linda Riverditi, invece, è una 19enne di Alba (Cuneo), e si è presentata sul palco con Skinny Love nella versione di Birdy. Il suo percorso musicale ha preso il via a soli 14 anni quando ha iniziato a studiare pianoforte.

E infine gli Omini, già promossi nella fase dei Bootcamp. Si tratta di una band formata dai 3 ragazzi torinesi tra i 18 e i 19 anni, ovvero Julian Loggia (basso e alla voce), Zak Loggia (chitarra e cori) e Mattia Fratucelli (batteria). Il gruppo è nato nel 2015 e, fino al 2021, era noto con il nome di The Minis.

Ora non resta che attendere il prossimo appuntamento con i Live Show, che andranno in scena a partire da giovedì prossimo alle 21.15 sempre su Sky e in streaming su Now.