XF, prima puntata: “cucciolo” Rkomi, bicipiti e occhioni, conquista tutte

XF 2022 prima puntata di audition, battesimo della nuova conduttrice (Francesca Michielin, promossa a pieni voti) e giuria e le carte sembrano già tutte chiare sul tavolo: dal ritorno del veterano Fedez, a suo agio più che mai sul banco della giuria, disteso e rilassato, generoso nell’elargire consigli e benedizioni, alla conferma dell’ironia di Dargen D’Amico, l’outsider che mancava e di cui avevamo bisogno, con le sue uscite sardoniche e una cultura musicale di tutto rispetto, alla quota rosa Ambra, super determinata e pronta a difendere con le unghie e i denti le sue scelte.

In mezzo a tutti, la vera sorpresa di questa edizione, il più spaurito e spaesato di tutti, il pesce apparentemente fuor d’acqua ma che proprio grazie alla sua timidezza e candida onestà nel dichiararsi impreparato, ha già conquistato il cuore del pubblico femminile: Rkomi (Mirko, al contrario, per chi ancora non lo sapesse).

Lo avevamo conosciuto a Sanremo, pantaloni di pelle, bicipiti scolpiti ed esibiti e una certa aria strafottente. Ci eravamo abituati alla sua presenza questa estate, nei vari show musicali televisivi itineranti, sempre fedele al suo look alla Easy Ryder.

Lo ritroviamo, timido e spaurito, “cucciolo” seduto al tavolo dei giudici. Che si dimentica di chiedere il titolo delle canzoni, chiede il supporto del pubblico, tentenna nel dire si o no perché “si rende conto che le sue scelte possono determinare il futuro e i sogni dei concorrenti”. E quando guarda la telecamera con i suoi occhioni dolci e languidi, con due inquadrature ha già conquistato il cuore del pubblico femminile.

“Rkomi, sposami”, “Rkomi, sei insuperabile” gridano dal pubblico in studio e a casa chi ancora non lo conosceva pensa che “sì, in effetti, è proprio tenero”. Rkomi-Mirko, per ora, ha fatto dimenticare l’assenza importante del maestro Agnelli, ha adombrato l’esperienza del veterano Fedez e l’arguzia tagliente di Dargen. Vedremo se con il procedere delle puntate la sua dolcezza ed empatia con i concorrenti sarà supportata da mestiere e capacità. Perché se Cucciolo saprà evolversi anche in Dotto, avremo trovato tutte il nostro Principe Azzurro giurato.