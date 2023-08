Valentina Ferragni, la prima foto Instagram con il nuovo fidanzato: “Mai più da sola”

Fonte: IPA Chiara Ferragni è innamorata: chi è Matteo Napoletano

Era chiaro come questa fosse l’estate dell’amore per Valentina Ferragni. Pronta ad amare nuovamente dopo la fine della lunga relazione con Luca Vezil. Un addio che ha colpito nel vivo i suoi tantissimi fan, che hanno mal digerito il tutto.

A lungo ha preferito restare in silenzio, per poi parlare e sfogarsi, scrivendo d’essere stata trattata come la cattiva, quando in realtà in situazione del genere non si può parlare di giusto o sbagliato. È necessario seguire il cuore, anche nel rispetto del partner.

Oggi il suo nuovo amore è Matteo Napoletano, la cui fama su Instagram sta crescendo vertiginosamente (effetto Ferragni, ndr). Non mancano foto di loro stretti, tra coccole e baci, così come non si sono fatti attendere i commenti amari di chi ha già iniziato a far paragoni con Vezil.

Valentina Ferragni presenta il fidanzato

Ormai non mancava altro che l’annuncio della diretta interessata, che è infine giunto. Valentina Ferragni ha presentato sul suo profilo Instagram il neo compagno, Matteo Napoletano. Informazioni erano già circolate da almeno sette giorni, con foto di paparazzi finite un po’ ovunque.

La celebre influencer, sorella di Chiara Ferragni, ha deciso di prendere la situazione tra le mani, gestendo la propria narrativa. Lo ha fatto in maniera ironica, con una storia e un post. Nel corso di questa sua vacanza l’abbiamo vista spessa immortalata da sola. Si era lasciata però andare a una foto di un misterioso lui, che ora sappiamo essere Matteo, mostrato di spalle.

Tutti a caccia del nuovo compagno e infine eccolo: “No more pictures alone”. Ecco il messaggio divertito della Ferragni, condito con uno smile sorridente. Letteralmente “niente più foto da sola”, aggiungendo il tag di Matteo Napoletano, che sta vedendo salire il numero di follower di minuto in minuto. Sembra un po’ quanto accaduto tra la sorella e Amadeus a Sanremo, anche se in quel caso le cifre erano ben maggiori.

Passiamo invece al post. I due sono in piena fase “luna di miele” nell’isola caraibica di St. Barths. Citando un celebre brano di Snoop Dogg e Wiz Khalifa, ha scritto: “Young (or should I say younger?”, wild & free”, taggando il compagno anche in questo caso. Traduzione? Giovani, o dovrei dire più giovane, ribelli e liberi”.

Polemica nei commenti

Come detto, Valentina Ferragni ha fatto ormai il callo a un certo tipo di commenti. Col passare degli anni ha dovuto fronteggiare quelli che la dipingevano unicamente coma la fortunata sorella di Chiara Ferragni. Si è poi passati alle critiche molto accese per la fine della relazione con Luca Vezil.

Ora lo sguardo è tutto rivolto a Matteo Napoletano, suo nuovo compagno, chiaramente più giovane di lei, anche se non si sa di quanto. Trattamento in pieno stile Andrea Delogu, da tempo alle prese con le polemiche per l’età del suo fidanzato. In questo non è soltanto l’età a far parlare gli utenti, ma soprattutto il confronto con lo storico ex. Si legge qualcuno dire: “Da un uomo a un ragazzino, maranza”. Parole che però si perdono nell’oceano di felicità per lei, con tanto di commento della sorellona, strafelice: “Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti cosi sorellina“.