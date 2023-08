Valentina Ferragni, incidente col nuovo fidanzato Matteo Napoletano: “Due costole rotte”

Fonte: IPA Bikini e costumi vip: i più belli di agosto

La prima estate di Valentina Ferragni con il nuovo fidanzato Matteo Napoletano è stata a un passo dal trasformarsi in un dramma. A raccontarlo è stata proprio lei che, attraverso una serie di stories condivise sul suo Instagram, ha spiegato di essersi trovata di fronte a una vera e propria tempesta marina da fronteggiare e dalla quale sarebbe uscita con due costole rotte.

Valentina Ferragni, il racconto dell’incidente su Instagram

“Ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo. Sono tornata su Instagram dopo un po’ di giorni di relax in cui sono successe delle cose un po’ strane. Ora vi racconto tutto”, dice Valentina Ferragni su Instagram direttamente da Ibiza, raggiunta dopo una parentesi a Saint-Barth – nelle Antille francesi – dove si è consumato l’incidente che l’ha sconvolta.

“Io e Matteo eravamo a Saint-Barth e abbiamo deciso di prenotare un giro di un’ora e mezza in moto d’acqua con la guida. Dato che Saint-Barth appartiene alle Antille francesi, presumo che quindi funzioni come in Francia, non era necessaria la patente nautica per la moto d’acqua, quindi, la affittiamo. In questo lasso di tempo si sarebbe fatto tutto il giro dell’isola. C’era Matteo, io dietro di lui, poi, la guida e un altro ragazzo, ci mettono il giubbotto di salvataggio e ci spiegano come mettere in moto e guidare”.

E continua: “Ci avevano detto di non portare nulla perché avremmo potuto perdere le nostre cose. Dopo 10 minuti pensavo sarei morta perché c’erano onde altissime ed era difficile rimanere stabili, io dovevo stare in piedi e non potendomi attaccarmi a niente, mi sono attaccata a lui. Passa una mezz’ora e io ero stanchissima, mi sentivo cadere da un momento all’altro. Nel mentre la guida ci viene incontro e ci dice “Dobbiamo tornare indietro perché sta arrivando una tempesta”.

Poi, l’epilogo: “Il cielo era nerissimo. La guida parte da sola e noi rimaniamo indietro, quindi, Matteo ha cominciato a correre ma, a un certo punto, prendiamo un’onda fortissima e cadiamo in mare aperto. Nella caduta non so se ho sbattuto le costole contro la moto o Matteo ma fatto sta che non riuscivo a respirare per la botta. […] Alla fine, comunque, mi sono rotta due costole”.

Il nuovo amore con Matteo Napoletano

Nonostante il serio imprevisto, raccontato da Valentina Ferragni a distanza di qualche settimana da quand’è accaduto, la sua estate si sta svolgendo all’insegna dell’amore. Una serenità ritrovata, per lei, che si è ripresa dalla fine della lunga relazione con Luca Vezil, guardando avanti e provando a credere ancora nell’amore grazie a Matteo Napoletano, con il quale è appena uscita allo scoperto.

Il suo ex, legatissimo alla famiglia tanto da pubblicare persino un ricordo per la morte della cagnolina Matilda, ha voltato pagina ed è oggi felice al fianco di Virginia Stablum. All’epoca dei fatti, la rottura fece addirittura scalpore. In tanti speravano che durasse per sempre, come le storie più belle, ma la realtà li ha messi di fronte a una scelta diversa. Per la famiglia Ferragni, settembre è inoltre tempo di matrimoni: il giorno 9, Francesca Ferragni sposa il compagno Riccardo Nicoletti – dal quale ha avuto il suo primogenito Edoardo – nella bellissima cornice del castello di Rivalta, in provincia di Piacenza.