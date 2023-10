Fonte: Getty Images Le coppie più belle del 2023 che ci fanno sognare

Dopo una storia d’amore lunga e molto intensa, non è sempre facile riuscire a voltare pagina e ritrovare la serenità. Fortunatamente, spesso la vita ci riserva gioie inaspettate. È il caso di Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara, che dopo la lunga relazione con l’ex compagno Luca Vezil ha passato momenti di grande sconforto. A farle tornare il sorriso, però, quest’estate è arrivato Matteo Napoletano. Lui e Valentina hanno ufficializzato la loro relazione ad agosto, e da quel momento sembrano più innamorati che mai. L’ultima conferma è una dolce dedica che la sorella minore di Chiara ha postato su Instagram per il compleanno del fidanzato.

Valentina Ferragni: la dolce dedica per il compleanno di Matteo

Come dicevano le nostre nonne: “Si chiude una porta, si apre un portone”. Ed è proprio questo che è successo a Valentina Ferragni, sorella minore della tanto amata e odiata Chiara Ferragni, che dopo aver chiuso una lunga e intensa relazione con l’ex fidanzato Luca Vezil si era presa una pausa di riflessione. Aveva preferito mantenere riservo e non raccontare i dettagli della fine della loro relazione, probabilmente anche per prendersi del tempo per se stessa senza doversi preoccupare di critiche e osservazioni spesso molto martellanti sui social quando una relazione giunge al termine. Ma oggi Valentina è raggiante: per lei, quel portone si è aperto in estate, quando ha iniziato a frequentare Matteo Napoletano, ragazzo veneto che è diventato il suo fidanzato ufficiale. Oggi i due sono più legati che mai. La bella influencer ha infatti voluto augurare buon compleanno al fidanzato con un post Instagram che racchiude tanti bei momenti passati insieme e una dedica speciale: “Hai portato il sole. Buon compleanno amore”.

Una relazione, la loro, che come spesso succede è stata tanto chiacchierata, principalmente per il fatto che tra i due pare esserci qualche anno di differenza. Le battute e i commenti sulla giovane età di Matteo non si sono fatti attendere, ma Valentina ha prontamente ignorato le male lingue e continua a viversi la sua nuova, bellissima, storia d’amore che pare andare a gonfie vele anche nonostante la distanza. Matteo, infatti, al momento vive in America. Tra impegni lavorativi e personali dei due, il tempo per stare insieme è davvero limitato, ma questo non impedisce loro di ritagliarsi tanti bei momenti insieme. Ne è un esempio proprio il compleanno di Matteo: i due hanno deciso di festeggiarlo insieme in anticipo proprio perché non sarebbe stato possibile per loro poterlo fare nel giorno esatto.

La fine della relazione tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Pare proprio che grazie a Matteo Napoletano Valentina sia riuscita a mette un punto alla relazione con Luca Vezil. Dopo 9 lunghi e felicissimi anni insieme, i due hanno deciso di prendere strade separate, senza però mai rivelare chiaramente i motivi della loro rottura. Quello che sappiamo, però, è che nonostante la fine della loro relazione sia stata molto sofferta, tra i due continua a esserci affetto e stima reciproca. “Mi è stato offerto parecchio per raccontare la fine della mia storia, ma non lo farò mai” aveva raccontato Vezil, che ora vive una felice storia d’amore con Virginia Sablum. Anche Valentina ha sempre mantenuto molto riserbo, ma ha spesso dichiarato molto affetto per il suo ex compagno. Dopo il debuto di Vezil come conduttore di Are You The One Italia, la Ferragni aveva deciso di scrivergli una dolce dedica: “Non ho mai voluto altro che vederti felice. Non cambierà mai la mia stima nei tuoi confronti. Sono così felice che stai realizzando ogni tuo sogno.”