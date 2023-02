Valentina Ferragni: “Ho sempre voluto vederti felice”. L’inaspettata dedica all’ex Luca Vezil

Fonte: IPA Valentina Ferragni e Luca Vezil, botta e risposta social

Sono ormai diversi mesi che Valentina Ferragni è (rumors a parte) ufficialmente single e che, dopo l’annuncio ufficiale della rottura, non è mai quasi più tornata a parlare di Luca Vezil che è stato il suo fidanzato per quasi un decennio.

Proprio in queste ore però l’influencer e imprenditrice digitale ha lanciato un messaggio social molto tenero al suo storico amore che sta per debuttare in tv come conduttore del programma di Paramount+ Are You The One Italia.

Valentina Ferragni, la dedica all’ex Luca Vezil

L’amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil per anni ha tenuto banco sui social e nelle cronache rosa, tanto che la loro rottura, ufficializzata a ottobre scorso, ha fatto davvero molto rumore.

In seguito al comunicato (social) congiunto dove i due annunciavano la fine della loro relazione dopo quasi dieci anni di amore da favola, entrambi sono andati avanti con le loro vite incentrandosi soprattutto sulla carriera.

In rarissime occasioni, infatti, l’ex coppia è tornata a parlare l’uno dell’altra se non per spiegare ai curiosissimi fan i motivi della loro scelta che la stessa Valentina ha riassunto così: “Ovviamente, come ogni coppia, c’erano degli alti e dei bassi e io personalmente non ho mai voluto mostrare i bassi o condividere i bassi con nessuno. Purtroppo però c’erano e quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi».

A diversi mesi dalla fine di questo grande amore, Valentina Ferragni proprio in queste ore ha voluto fare una dolce dedica social all’ex che ha debuttato come conduttore nel programma dal sapore di esperimento sociologico sull’amore Are You The One Italia in streaming su Paramount+.

La più piccola delle sorelle Ferragni, che in questo momento è super impegnata tra i mille eventi della Milano Fashion Week, ha infatti condiviso nelle sue Stories uno spezzone del programma, accompagnato da queste parole: “Quando hai ricevuto la chiamata per diventare conduttore eravamo assieme, pronti per partire per un viaggio per ritrovarci. Abbiamo rinviato quel viaggio perché era giusto che tu cogliessi questa opportunità al volo, senza pensare ad altro. Abbiamo ripetuto assieme queste righe per un sacco di tempo e quando, ad agosto, mi hai mandato il video di questo momento ho pianto di felicità per te. Perché non ho mai voluto altro che vederti felice. Tante cose da quell’agosto sono cambiate, ma non cambierà mai la mia stima nei tuoi confronti. Sono così felice che stai realizzando ogni tuo sogno”.

“Tante cose da quell’agosto sono cambiate” ha chiosato Valentina “Ma non cambierà mai la stima nei tuoi confronti. Sono così felice che stai realizzando i tuoi sogni. Vai a prenderli tutti”.

Fonte: IPA

Valentina Ferragli fa una Luca Vezil: la risposta del conduttore

Chiocciolato dall’ex nella dedica pubblica di Valentina Ferragni nella sua Storia su Instagram a lui dedicata, Luca Vezil non ha tardato a rispondere alle parole della ragazza.

“Forse quella chiamata ha cambiato molte cose, forse quella chiamata non ha cambiato niente” ha scritto l’influencer e neo conduttore di Are You The One Italia “Di certo non ha cambiato quello che abbiamo sempre pensato l’uno dell’altra, da sempre. Siamo stati una squadra fortissimi e il supporto che ci siamo sempre dati non poteva cambiare, nemmeno ora che non giochiamo più insieme”.

La risposta di Luca, oltre a confermare la stima reciproca che i due ex provano l’uno per l’altra, in realtà sembra aprire anche un inedito scenario sulle motivazioni della loro rottura che, date le affermazioni di Vezil, potrebbe essere legata anche ai sopraggiunti impegni lavorativi di lui che hanno reso impossibile quello che forse avrebbe potuto essere – come ha affermato Valentina – l’ultimo tentativo di “ritrovarsi”.