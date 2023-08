Andrea Delogu scatenata contro certi fan: l’età del fidanzato è ancora un tabù

Fonte: IPA Andrea Delogu, polemica sul fidanzato Luigi Bruno

Andrea Delogu ha notoriamente un rapporto molto diretto con i suoi fan. Lo dimostra ampiamente il suo account Twitter, dove si è ad esempio divertita a commentare la messa in onda del Tim Summer Hits, rispondendo di volta in volta ai post dei suoi follower.

Questa linea diretta, però, è in funzione anche in relazione alle critiche. Di recente sono stati due gli episodi che hanno particolarmente colpito la conduttrice, scrittrice e attrice, al punto da rispondere in maniera pubblica.

Andrea Delogu e il fidanzato Luigi

La differenza d’età tra Andrea Delogu e il suo fidanzato, Luigi Bruno, è ancora un tema di discussione in alcuni angoli di Instagram. Il celebre volto della tv italiana ha 40 anni e il suo compagno ne ha 24.

Questa distanza anagrafica fa evidentemente storcere il naso ad alcuni. In un video che li mostra ricongiungersi in aeroporto, baciandosi teneramente, qualcuno ha commentato così: “Chi è tuo figlio?”.

La Delogu non ha lasciato correre e ha deciso di pubblicare una storia in merito: “Chi sa se qualcuno si rende conto di quanto siano da brividi i loro paragoni”. In seguito ha poi deciso di fare chiarezza, così da spiegare come il tema dell’età non sia qualcosa che la colpisca. Non si è sentita punta nel vivo, anzi, si è però sorpresa nel leggere parole del genere: “La solita critica all’età mi pesa meno di zero, ma vedere due che si baciano con la lingua e chiedere se una è la madre. Ecco il punto del video. Non vi fa impressione quello? Che perversione”.

Luigi Bruno ha scelto l’ironia per commentare il tutto, ripubblicando il video, nel quale salta dei paletti, e aggiungendoci la storica pubblicità dell’olio cuore. Nei commenti, però, qualcuno ha comunque avuto da ridire, commentando: “Si veste così per sembrare giovane come lui?”. Il discorso non cambia mai, si ritiene sempre che la felicità degli altri debba essere adattata ai nostri criteri di giudizio.

Andrea Delogu e Annalisa: polemica

Non solo questioni d’amore per Andrea Delogu, anche polemiche connesse al suo lavoro. Nello specifico si parla del Tim Summer Hits e del presunto trattamento scortese nei confronti di Annalisa.

Una questione che ha davvero dell’incredibile, che la conduttrice ha deciso di affrontare con la ben nota ironia. Ha infatti pubblicato il lungo messaggio ricevuto nei DM nelle sue storie, per poi aggiungere: “È un casino! E ora come faccio?”.

L’utente l’ha fortemente redarguita, sottolineando d’esseri sentito offeso dal comportamento tenuto da lei alcune settimane fa. Era ancora attesa l’esibizione di Annalisa, della quale tale persona si dice particolarmente fan, eppure la Delogu ha “osato” presentare Elodie, in coppia con Marco Mengoni, come la regina del pop italiano.

“Ritengo grave e offensiva nei confronti di Annalisa e dei suoi fan questa presentazione, soprattutto perché fatta con lei presente. È lei la regina del pop italiano e non si discute. Spero che quanto prima ripari all’errore commesso. Non sarà sufficiente, però, presentarla come la regina del pop italiano in una qualsiasi trasmissione, ma dovrai farlo quando sarà presente anche Elodie. Solo così avrai riparato al tuo errore”.