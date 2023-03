Andrea Delogu parla della rottura con Montanari. E si sbottona su Luigi Bruno

Fonte: Ansa Andrea Delogu

Oggi ha accanto a sé un nuovo compagno, il modello Luigi Bruno, che le ha fatto ritrovare il sorriso, ma superare la fine del suo matrimonio per Andrea Delogu non è stato facile. La fine dell’amore con l’attore Francesco Montanari è stato un capitolo difficile da chiudere, ma che adesso è riuscita finalmente a metabolizzare, come ha dimostrato nella lettera a Grazia.

Andrea Delogu, la fine del matrimonio con Francesco Montanari

La fine del matrimonio con Francesco Montanari è stata difficile da affrontare: Andrea Delogu non ha mai nascosto di aver sofferto per la rottura con l’attore, arrivata come un fulmine a ciel sereno per lei. Lo ha raccontato in una lettera a Grazia, dove ha affrontato questo capitolo doloroso della sua vita, ma anche i momenti belli legati a questa relazione.

“È accaduto tutto all’improvviso – ha raccontato la conduttrice -. Lo strappo era evidente e voglio dare il merito a Francesco di essere stato più coraggioso di me nell’affrontare la decisione. Un giorno è tornato a casa, mi ha guardato e ha detto: ‘Andrea, ma noi cosa stiamo facendo?’. Alla fine non avevamo una risposta e ci siamo lasciati. Non è stato facile, ma è stato giusto”.

Nonostante il dolore e la sofferenza per quell’amore finito la Delogu non ha mai avuto rimpianti: “La consapevolezza di chi sono oggi è passata anche attraverso il matrimonio con Francesco, un matrimonio felice, con una persona straordinaria. Un matrimonio voluto, desiderato”. Eppure, dopo quattro anni d’amore meravigliosi, qualcosa si era inevitabilmente spezzato.

“Ci siamo amati, è stato un bel matrimonio. Però ad un certo punto ho capito che non faceva per me, che quel racconto meraviglioso non era il mio. Non stavo cambiando io, semplicemente sono tornata al punto di partenza, quello in cui ti chiedi chi sei e dove stai andando”. La parola fine è arrivata praticamente da sola, e nonostante la paura di lasciare ciò che di bello aveva ad attenderla nel suo futuro c’era Luigi, pronto a sorprenderla.

Le parole su Luigi Bruno

“Quando soffri a 40 anni per amore, senti di morire, ma sai che non morirai. Cadi ma sai che ti rialzerai. La differenza è tutta lì”: Andrea Delogu, grazie a queste nuove consapevolezze, è riuscita a superare il dolore. E a incontrare un nuovo amore: è Luigi Bruno, modello (più giovane di lei), che ha rivoluzionato il suo mondo.

Perché a differenza dei suoi coetanei è riuscito ad abbattere ogni muro, senza metterle alcuna pressione: “Luigi mi ha corteggiata tanto, mi ha affascinata con la sfacciataggine dei suoi 24 anni e il coraggio di buttarsi in una relazione con una donna risolta e stabile, che non aveva bisogno di qualcuno su cui appoggiarsi. Ho imparato molto da lui”.

E mentre gli altri la spaventavano, con il modello è riuscita a riscoprirsi e a guardare la sua vita con più leggerezza: “Mi sono ricordata chi ero e quello che volevo. Ho ritrovato lo stupore nei confronti del mondo che ci circonda. Ho ricominciato a vivere l’amore senza mettere paletti o fissare traguardi: oggi ci scegliamo, il domani ce lo dobbiamo conquistare”.