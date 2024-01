Fonte: IPA Andrea Delogu, chi è la sorella Barbara più grande di lei

Andrea Delogu ha una sorella di nome Barbara. Il cognome, però, è diverso. Barbara Peverelli è nata nove anni prima della speaker radiofonica e conduttrice dalla relazione della madre con un “altro papà”, come lei stessa ha scritto in una dedica su Instagram, condivisa con i suoi follower nel giorno del compleanno della sorella. C’è un vissuto particolare nella storia di queste due donne, un tempo due bambine che non hanno mai vissuto insieme.

Barbara Peverelli, che lavoro fa la sorella di Andrea Delogu

Lontana dal mondo dello spettacolo, di Barbara Peverelli non si conosce molto se non quanto raccontato in rare occasioni da Andrea Delogu. Sono due sorelle all’apparenza molto diverse, ma unite da un rapporto speciale che si è consolidato nel tempo in modo parecchio diverso da quanto ci si potrebbe aspettare.

Barbara è di 9 anni più grande, ha un “altro papà”, come ha spiegato la conduttrice su Instagram, e non hanno mai vissuto insieme. Nata il 27 gennaio 1973 dalla relazione tra la madre Titti Peverelli e un altro uomo di cui non si conosce l’identità, sappiamo che fa l’infermiera: “Mia sorella fa l’infermiera, si alza la mattina un’ora prima del previsto per portare i cani al parco. Mia sorella va al lavoro in metro, preferisce, non deve pensare al parcheggio e ci credo”, ha scritto la Delogu nella dedica alla sorella nel giorno del compleanno.

Andrea Delogu e Barbara Peverelli, l’infanzia lontane l’una dall’altra

“Mia sorella ha sempre abitato a Milano e da piccole non abbiamo mai vissuto insieme“, recita la dedica che Andrea Delogu ha scritto per il compleanno della sorella. Parole che fanno eco a quelle di un post precedente condiviso su Facebook nel 2018, quando aveva parlato per la prima volta di Barbara, raccontando di questa distanza ma anche della consapevolezza che le ha sempre guidate, sin da piccole: che ci sarebbero sempre state, l’una per l’altra.

E in effetti così è stato. “Mi ha accolta a casa sua quando cercavo di capire se veramente avrei potuto fare questo lavoro, mi ha accolta davvero – aveva spiegato la conduttrice in quell’occasione -. Mi ha dato una stanza e da mangiare per anni, senza chiedermi nulla in cambio, non avendo le possibilità economiche per farlo senza sentirne il peso. Ho vissuto invadendo la sua privacy, a volte tornava a casa con il marito e mi trovava svenuta sul divano e mi portava a letto ridendo. O non avevo i mezzi per uscire e mi prestava la macchina a Milano, quando ancora i telefonini non avevano i navigatori, e io non sapevo nemmeno una strada e quando mi perdevo definitivamente la chiamavo per capire come tornare indietro. Mi è venuta a vedere nei peggiori spettacoli possibili, trovando sempre una chiave per farmi ridere dei miei fallimenti“.

“Nella nostra famiglia non ci hanno mai legato i cognomi, ma il sangue che ci scorre nelle vene e l’amore e il senso d’appartenenza che ci rende speciali. Mia sorella è l’ancora della nostra famiglia, la nostra spina dorsale, il nostro capitano”, aveva concluso.

Andrea Delogu, la dedica alla sorella Barbara nel giorno del compleanno

Una carrellata di fotografie da bambine ma anche adulte, sempre strette in un abbraccio. Forse un modo per recuperare il tempo perduto, data la distanza che le separava, ma certamente il gesto più bello per confermare l’amore che provano l’una per l’altra. Andrea Delogu ha rinnovato gli auguri di buon compleanno per la sorella Barbara a modo suo, con un pizzico di ironia ma anche la consapevolezza del rapporto unico che ha costruito con lei nel tempo.

“Mia sorella oggi compie gli anni ed è l’amore mio, lo pensavo anche quando mi picchiava da piccola, anche se la spudorata preferenza che mia madre prova per lei da sempre ci faceva un po’ allontanare. Ora questa differenza la vediamo solo dal pacco a Natale, non mi importa che a mia sorella venga dato un borsone e a me un marsupio di lasagne, mi importa solo che ci amiamo. La amo come amo le lasagne, anzi di più!”.