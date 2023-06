“Tim Summer Hits”, Andrea Delogu conquista la prima serata: regina di scollature audaci

Fonte: IPA Andrea Delogu tim summer hits

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Tim Summer Hits. L’edizione del 2023 si preannuncia caldissima, soprattutto visto quanto promesso dalla prima puntata, andata in onda la sera di domenica 25 giugno. Alla conduzione ancora una volta Andrea Delogu, che ha incantato con un look audace e dal taglio perfetto. Al suo fianco Nek, che quest’anno sostituisce Stefano De Martino. Per sei serate (più una puntata dedicata al best of), l’appuntamento estivo con la musica andrà in onda su Rai2. La kermesse canora estiva porterà sul palco alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali con i loro successi dell’estate.

Andrea Delogu conquista e seduce al Tim Summer Hits

Al Tim Summer Hits sono tantissime le star che si alterneranno sul palco. A scaldare il palco, anche quest’anno, ci pensa Andrea Delogu, che con ironia, simpatia e tanto polso tiene tutto sotto controllo. Inoltre, nella prima puntata, la conduttrice di Coriano si è presentata sul palco con un abito corto cut-out nero con le maniche lunghe e una scollatura composta attorno al seno sinistro: semplicemente un incanto.

Ad impreziosirlo un fermaglio dorato che tiene insieme le due parti del vestito, perfetto per valorizzare il volto e il make up della Delogu. Non è la prima volta che la donna ci stupisce con scollature da capogiro. Anche gli scorsi anni aveva portato sul palco tutta la sua femminilità con abiti incredibili (che tutte ad un certo punto le abbiamo invidiato).

Niente da dire: per la prima puntata ha decisamente superato le aspettative superando anche Elodie, i cui look sono sempre molto attesi.

Fonte: IPA

Ma stavolta dobbiamo ammettere che la conduttrice Andrea Delogu ha davvero superato sé stessa. La scollatura è generosa ma affatto volgare, ben adattandosi alle forme della conduttrice che, per aggiungere un tocco di classe all’insieme, ha scelto un capello sciolto mosso e un beauty look nude. Ai piedi gli immancabili sandali: questa volta fucsia e super colorati, un vero tocco di stile. Lei non ne può proprio fare a meno.

Fonte: IPA

Tim Summer Hits: attesa per le prossime serate

TIM Summer Hits sarà trasmesso ogni settimana, alle 21.10, su Rai2 fino al 30 luglio. Il best off, che racchiude il meglio di tutte le esibizioni, sarà messo in onda il 7 agosto. A fare da apripista in tv, i tre live di piazza del Popolo a Roma che si sono svolti il 17, 18 e 19 giugno 2023. Tra gli artisti che si potranno vedere nelle puntate dedicate ai concerti romani, Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Angelina Mango, gli Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Emma Marrone, Fedez, Francesca Michielin, gIANMARIA, Irama e Rkomi, Marco Mengoni, Max Pezzali, Merk & Kremont, Tananai, Marracash, M¥SS KETA, Mr.Rain, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga e Nek, Sangiovanni.

La seconda tappa di Tim Summer Hits sarà Rimini, dove l’iconico piazzale Fellini, per il secondo anno consecutivo, accoglierà il palco dello show musicale di Rai 2, giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio, offrendo la possibilità di cantare ed emozionarsi insieme ad alcune tra le canzoni più amate. Ad accogliere gli artisti nel backstage ci saranno Gli Autogol, trio seguitissimo sul web. Nel corso della serata sono previsti collegamenti con Ema Stokholma che commenterà tutte serate su Rai Radio 2. TIM Summer Hits potrà essere seguito in diretta su Rai 2 e su Rai Radio 2, ma anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai.