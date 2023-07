“Tim Summer Hits”, scaletta e ospiti della puntata del 9 luglio

Fonte: Ufficio Stampa Rai Nek e Andrea Delogu alla conduzione del "Tim Summer Hits"

Il Tim Summer Hits sta diventando una bella tradizione. La kermesse di piazza si rinnova per il secondo anno consecutivo con una nuova conduzione ma con la grande conferma di Andrea Delogu, che ha ripreso il suo posto al fianco di un nuovo partner. Tantissime la canzoni in scaletta, scelte tra i più amati tormentoni dell’estate 2023, oltre alle novità che di puntata in puntata sono proposte dalla manifestazione. Siamo ancora in Piazza del Popolo, a Roma, prima di spostarci in Piazza Fellini a Rimini, proprio nella terra della sua conduttrice.

Scaletta Tim Summer Hits 9 luglio

Domenica 9 luglio, Rai2: la prima serata si infiamma con la migliore musica dell’estate. Una serata ancora emozionante che torna dopo i primi appuntamenti e che occupa ancora l’ampio spazio corale della piazza romana. Artisti nazionali e internazionali con qualche incursione de Gli Autogol e i collegamenti di Ema Stokholma: questi gli ingredienti della nuova puntata, sempre in linea diretta con Rai Radio 2 e con la conduzione di Andrea Delogu e Nek, ormai perfettamente compreso nel suo ruolo di conduttore.

Sono ospiti della puntata Ana Mena, Arisa, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boro, Carl Brave, Coma_Cose, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Federica Carta, Guè, Levante, Mara Sattei, Marracash, Matteo Romano e Luigi Strangis, Merk & Kremont, Orietta Berti, Piero Pelù e Alborosie, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Shade, Sophie And The Giants, Tananai, Tony Effe, Wayne, Wax.

Numerosi i nomi importanti, ma ampio spazio è dedicato ai giovanissimi, compresi quelli che provengono dai talent. Grande attesa, come di consueto per l’arrivo sul palco di Tananai. L’ascesa del cantautore milanese non accenna ad arrestarsi: dopo l’ottimo riscontro di Sesso occasionale, arrivata in fondo alla classifica di Sanremo 2022, il suo successo non ha conosciuto limiti. È infatti tornato sul palco del Teatro Ariston con un nuovo brano, una ballata romantica che ha intitolato Tango e che ha dedicato all’amore ai tempi della guerra. L’artista è stato ospite dei maggiori festival estivi e ha cantato in duetto con Tiziano Ferro, appena tornato in concerto negli stadi.

Dove vedere Tim Summer Hits

La manifestazione canora dell’estate va in onda su Rai2 e in contemporanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Tim Summer Hits è branded content di Rai Pubblicità e Tim e conta sulla produzione di FriendsTv. L’appuntamento con la kermesse musicale è per la prima serata di domenica 9 luglio, dalle 21,10.

La conduzione, come abbiamo visto nelle prime puntate, è nelle mani di Andrea Delogu e Nek. Lei è stata confermata dopo il successo della prima edizione mentre per Nek si tratta di una grande novità oltre che della sua prima volta alla guida di una kermesse musicale. Il cantautore di Sassuolo è noto per sapersi mettere in gioco e già da qualche anno sta provando a spaziare nel mondo della tv. Grande successo per il suo Dalla strada al palco, in cui ha messo a disposizione la sua esperienza da musicista. Il Tim Summer Hits è stato quindi una sorta di debutto, con il quale sta confermando le sue abilità da conduttore.