Annalisa accende “Tim Summer Hits” con il look rosso fuoco: l’omaggio a Raffaella Carrà

Fonte: IPA Annalisa in rosso incanta tutti

Annalisa Scarrone regina dell’estate. Durante la quarta puntata di Tim Summer Hits, in onda ogni domenica sera su Rai 2 e condotto da Andrea Delogu con Nek, la cantante ha lasciato il segno con il suo look sensuale e allo stesso tempo chic e raffinato. Sono lontani i tempi in cui l’ex allieva di Amici appariva impacciata e piena di dubbi nel talent show di Canale 5: oggi Nali è più che mai sicura di sé, del proprio talento e dei risultati del duro lavoro che l’hanno portata a diventare una delle artiste più amate in Italia.

Annalisa al “Tim Summer Hits” con il look rosso fuoco

Per cantare a Rimini la sua Mon Amour – senza ombra di dubbio il vero tormentone dell’estate 2023 – durante il Tim Summer Hits, Annalisa ha sfoggiato una tuta aderente rossa abbinata ad una giacca dello stesso colore. Un outfit sexy e decisamente glamour. Ai piedi delle pump con plateau della stessa tonalità. Come una vera e propria diva della musica leggera.

Il look, però, nasconde un omaggio a Raffaella Carrà, una icona per Annalisa e non solo. La Scarrone ha infatti postato su Instagram uno scatto dell’ultimo look, scrivendo nella didascalia alcune strofe di Rosso, canzone della Carrà uscita nel 1984. “Rosso, un amore che non posso, ho comprato un gatto bianco, mi domando se ti manco”, ha scritto la Scarrone.

Un post che ha subito conquistato i follower, che non hanno esitato a lasciare like e complimenti ad Annalisa. Qualcuno ha pensato ingenuamente alle parole di un nuovo brano della Scarrone ma altri fan più preparati hanno subito ribadito la “maternità” del pezzo.

Annalisa si è sposata con il manager Francesco Muglia

Di recente Annalisa si è sposata con Francesco Muglia. Un matrimonio celebrato nel massimo riserbo, lontano da occhi indiscreti. Il marito della Scarrone è nato il 23 luglio 1980 a Padova ed è lì che ha trascorso i primi anni della sua vita insieme al papà impiegato di banca e alla mamma casalinga. Una famiglia unita e felice, come si percepisce dalle foto che il manager pubblica spesso sui suoi canali social: al suo fianco non mancano mai la sorella Maria Chiara e i fratelli Stefano e Michele, con i quali condivide splendidi viaggi e occasioni speciali.

Muglia è un manager di alto livello: lavora per la Costa Crociere in qualità di vicepresidente per il mercato globale, un ruolo di responsabilità che è il perfetto coronamento del suo percorso di studi. È laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Padova, poi si è specializzato all’Università di Stoccolma affinando le sue competenze in materia di marketing con il Master in marketing, comunicazione e sales management Publitalia ’80, tra il 2007 e il 2008. In passato ha lavorato nell’azienda Danone.

La musica è una grande passione di Francesco, che ha studiato al Conservatorio di Padova, dove si è diplomato in organo. Muglia è inoltre un appassionato di sport, con una predilezione particolare per nuoto, running e calcio. Annalisa ha conosciuto il marito nel 2020, ad un evento Costa Crociere a Dubai. Durante le nozze, alle quali hanno partecipato tra gli altri anche Maria De Filippi e Alessandra Amoroso, Annalisa e Francesco hanno deliziato i loro ospiti con un duetto.