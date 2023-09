Annalisa come non si è mai vista, il cambio di look è sorprendente

Fonte: Getty Images Annalisa, da brava ragazza a femme fatale: l’incredibile evoluzione di stile

Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa, ne ha fatta di strada dai tempi di Amici quando, tra i banchi televisivi, sembrava timida e lievemente impacciata, con una voce grande e la voglia di farsi piccola. Ma l’insicurezza è un ormai un lontano ricordo e Annalisa sfoggia con orgoglio la corona di regina dell’estate, perfetto accessorio per la popstar che battaglia con Elodie per essere la più sexy del panorama italiano.

Ed è una sensualità che si rinnova di mese in mese, anzi di singolo in singolo. I lunghi capelli rosso fuoco e gli abiti da sera con le grandi scollature prima; il caschetto nero in stile Cleopatra con la camicia ben accollata e le gambe scoperte dopo e, adesso, un nuovo incredibile cambio che ha colto tutti di sorpresa.

Annalisa stavolta è bionda

Venerdì 8 settembre uscirà il nuovo singolo di Annalisa, Ragazza sola – ironia della sorte, proprio adesso che la cantante è felicemente sposata. Per annunciarlo a fan e follower, la cantante ha postato sul proprio profilo Instagram una strofa del brano: “Sembra sole ma è luna piena che brucia la schiena di una ragazza sola”.

A stupire, però, più che le parole è stata la foto che le accompagna. Un ritratto in primo piano di Annalisa, bella e ammiccante come sempre, ma con una clamorosa e inaspettata novità: Annalisa è biondo platino. E oltre al colore è cambiato anche il taglio, con la lunghezza media sostituita da un coraggioso pixie cut, davvero cortissimo.

Il cambio è decisamente radicale – seppur potrebbe trattarsi di una parrucca di qualità da rimuovere senza strascichi a videoclip terminato – ma ha convinto proprio tutti. I cuoricini e i coloriti, entusiasti commenti dei fan si sprecano, c’è chi addirittura osa con un: “Marylin Monroe con il taglio di Audrey Hepburn. Meravigliosa”.

Meno poetiche ma altrettanto entusiaste due colleghe vip, a cominciare da Arisa che, mentre bazzicava su Instagram probabilmente ancora alla ricerca di un marito, ha trovato il tempo di commentare: “Che bella”, dimostrando che lei è sì solidale con le colleghe, è Madame che sbaglia. Anche Alessia Marcuzzi elogia il nuovo look di Annalisa: “Stupendaaaaaaaaaaaaaaa” scrive.

La nuova era di Annalisa, bomba sexy innamorata

Sembra essere davvero un periodo d’oro per Annalisa, sia professionalmente che nella sfera privata. Quest’estata la cantante ha scalzato Elodie e la sua Pazza Musica, sfornando un tormentone dopo l’altro, sono suoi tutti e tre i pezzi più ascoltati dell’estate, da Bellissima a Mon Amour fino alla Disco Paradise con Fedez e J-Ax a farle da valletti. Stando così le cose, questo nuovo Ragazza sola probabilmente lo ascolteremo almeno fino a Natale.

Anche la vita sentimentale procede a gonfie vele: “Io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”, così Annalisa ha descritto il bel rapporto con il neosposo Francesco Muglia. E sembra anche presto potrebbe arrivare un figlio a coronare il loro sogno d’amore, “ancora non ci siamo dedicati”.