Sara Carbonero, la moglie di Casillas di nuovo in ospedale per un tumore

Nelle scorse ore, Sara Carbonero è stata ricoverata in ospedale per iniziare immediatamente le cure contro una recidiva del tumore alle ovaie che le è stata diagnosticata. È la seconda volta che la giornalista spagnola deve affrontare questa difficile sfida, ma non ha mai perso la sua grinta e il suo sorriso splendido.

La notizia, confermata da ABC, ha scosso tutti i fan della famiglia Casillas. Stando alle prime informazioni che sono giunte, la Carbonero sarebbe attualmente ricoverata presso la Clinica dell’Università di Navarra per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure. Sara, volto noto della tv spagnola e bravissima giornalista, ha già vissuto momenti difficili quando, nel 2019, aveva scoperto di avere un cancro ovarico. All’epoca, aveva iniziato subito con la chemioterapia e si era sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, che aveva avuto esito positivo.

“Tutto è andato molto bene, fortunatamente l’abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di lotta mentre continuo i trattamenti” – aveva scritto in quell’occasione Sara Carbonero, in un lungo messaggio social – “Sono calma e fiduciosa che andrà tutto bene. So che la strada sarà dura, ma anche che avrà un lieto fine”. Purtroppo, a quasi due anni di distanza un recente controllo ha evidenziato una recidiva maligna. Non è ancora chiaro se la giornalista dovrà subire un nuovo intervento, ma si sarebbe già dichiarata disposta ad affrontarlo per guarire.

Negli ultimi anni, purtroppo, la situazione non è stata facile per Sara e suo marito Iker Casillas. L’ex portiere spagnolo, uno dei calciatori più amati di tutti i tempi, ha dovuto interrompere la sua carriera proprio nel 2019, solo poche settimane prima che la Carbonero scoprisse il tumore. Iker era infatti stato colpito da un infarto durante gli allenamenti, suscitando grandissima preoccupazione in tutto il mondo sportivo.

Sara Carbonero e Iker Casillas sono una delle coppie più belle dello showbiz spagnolo. Legati dal 2010, si sono conosciuti proprio sul campo da calcio – lei è stata a lungo giornalista sportiva. Hanno avuto due splendidi bambini: Martin, nato nel 2014 e Lucas, arrivato nel 2016. A suggellare la loro relazione, un matrimonio a sorpresa che si è celebrato poco prima della nascita del loro secondogenito.

Nonostante le avversità cui la vita li ha messi davanti, Sara e Iker non hanno mai smesso di lottare. Lo hanno fatto per la loro bellissima famiglia, e ancora oggi la Carbonero troverà la forza per andare avanti, affrontando questa nuova e difficile sfida.