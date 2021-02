Isola dei Famosi 2021, tutto il cast e le novità

editato in: da

Cresce l’attesa per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2021. Quali sono le novità che ci attendono e il cast? Per ora nulla è stato confermato, ma ormai da settimane circolano indiscrezioni sul reality che verrà condotto da Ilary Blasi, arrivata per sostituire Alessia Marcuzzi.

Secondo le prime informazioni lo show sarà ambientato in Honduras, ma con molti cambiamenti, a partire dalla conduzione, affidata proprio alla moglie di Francesco Totti che, dopo il GF Vip, torna alla guida di un reality. Accanto a lei ci dovrebbe essere Iva Zanicchi, unica opinionista per ora confermata, mentre restano in forse Aurora Ramazzotti ed Elettra Lamborghini, che Ilary avrebbe voluto in questa nuova edizione del programma. Niente da fare nemmeno per Tina Cipollari e per Alvin che ha già annunciato la volontà di non ricoprire il ruolo di inviato.

Chi saranno i naufraghi? Il cast dell’Isola dei Famosi 2021 sembra, almeno dalle indiscrezioni, piuttosto ricco. Sulla spiaggia potrebbero sbarcare l’attore Brando Giorgi, Giovanni Ciacci e il calciatore Paul Gascoigne. Si parla anche di una partecipazione di Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, di Fariba Teherani, mamma di Giulia Salemi e di Vera Gemma, figlia d’arte e grande amica di Asia Argento. Nella lista spuntano anche Angela Melillo, la comica Valentina Persia, Clemente Russo e Ubaldo Lanzo. Fra i nomi più chiacchierati c’è quello di Elisa Isoardi. L’ex conduttrice della Prova del Cuoco è reduce dal successo di Ballando con le Stelle e, in base ad alcuni gossip, sarebbe tentata di provare l’avventura dell’Isola dei Famosi. A completare il cast un misterioso visconte di cui non è stato rivelato il nome.

Tante le novità nel meccanismo del gioco, fra queste la più interessante sembra l’isola dei parassiti. Una spiaggia in cui i naufraghi saranno sorvegliati da un guardiano e dovranno procurarsi da soli il cibo. Dopo numerosi ritardi e slittamenti legati alla pandemia, che ha causato inevitabilmente un cambiamento nei palinsesti tv, l’Isola dei Famosi dovrebbe andare in onda dopo la fine del GF Vip. Il reality di Alfonso Signorini si concluderà il 1 marzo e qualche giorno dopo, l’11 marzo, sarebbe stata fissata la prima puntata dello show con Ilary Blasi.