Isola dei Famosi 2021: Carolina Stramare si ritira

L’ultimo intoppo in questa Isola dei Famosi 202, che non è partita con i migliori auspici, è il ritiro della bellissima Carolina Stramare, ex Miss Italia, per sopraggiunti problemi famigliari.

Come si legge dal sito Instagram ufficiale del reality, che per primo ha dato la notizia: “Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi”.

Ma il ritiro di Carolina è soltanto l’ultimo degli intoppo che stanno funestando l’inizio della nuova edizione dell’Isola, che avrà Ilary Blasi alla conduzione. A partire dai molti rifiuti celebri, da Asia Argento a Tina Cipollari (che non avrebbe voluto tradire Maria De Filippi) fino a Tommaso Zorzi, appena uscito -vincitore- dal GF Vip e non pronto fisicamente e psicologicamente alle privazioni dell’isola. Fino all’ultima eclatante polemica sollevata dall’annuncio di Daniela Martani, negazionista convinta, ultima new entry tra i naufraghi.

Diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, la povera Ilary Blasi avrà il suo bel da fare. Ma conoscendo la sua “cazzimma” siamo certi che ne saprà uscire alla grande.