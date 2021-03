Isola dei Famosi 2021, la negazionista Daniela Martani naufraga: è polemica

editato in: da

Daniela Martani, ex pasionaria Alitalia, ex gieffina, opinionista tra le più polemiche e litigiose, per via delle sua posizioni estreme in tema di ambientalismo, animalismo e soprattutto negazionismo, è l’ultima naufraga ufficiale dell’Isola dei Famosi 2021, appena annunciata sul sito ufficiale del programma.

La Martani va ad aggiungersi ai già annunciati Vera Gemma, figlia di Giuliano e reduce dall’esperienza di Pechino Express (dover era in coppia con l’amica Asia Argento), Drusilla Gucci, figlia di Stefania e di Uberto Gucci e pronipote di Guccio, fondatore della maison di moda fiorentina. Brando Giorgi, attore televisivo di Vivere e CentoVetrine, l’ex calciatore Paul Gascoigne, la conduttrice Elisa Isoardi, la showgirl Francesca Lodo, ex letterina (e cugna di Giorgia Palmas), l’attore Gilles Rocca, la comica Valentina Persia, Il modello Akash Kumar, l’ex showgirl del Bagaglino Angela Melillo, il comico Beppe Braida, l’ex Miss Italia Carolina Stramare e il comico l’ex Premiata Ditta Roberto Ciufoli.

Ma nessuno di questi nomi, in confronto alla Martani, aveva destato tanto clamore è polemica. Da quelli (in minoranza) che ironizzano sul fatto che da vegana convinta rischia di morire di fame sull’Isola, ai molti che contestano la scelta di una negazionista convinta, che proclamava l’inutilità dell’uso delle mascherine e dei vaccini, in un momento storico delicato come questo.

“Vegana e negazionista… Fuori in 60 secondi grazie!!”; “Dare visibilità ad un personaggio del genere è una cosa incomprensibile e vergognosa… uno schiaffo in faccia al terribile momento che stiamo vivendo”; “Ma come si può dare spazio a un personaggio del genere?”, scrivono su Twitter.

Il giornalista Giuseppe Candela scrive: “In un momento così delicato, con una pandemia in corso, inserire nel cast dell’Isola dei Famosi Daniela Martani che ha espresso posizioni imbarazzanti sul Covid è veramente inaccettabile”.

Selvaggia Lucarelli non usa mezzi termini: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”.

Da Mediaset non commentano. Ma qualcosa ci dice che la Martani non durerà tanto in Honduras…