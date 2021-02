Isola dei Famosi, i primi concorrenti ufficiali della nuova edizione

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Cominciano a essere ufficializzati i primi nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi: il cast sta cominciando a prendere forma, tra conferme, smentite e indiscrezioni che si rincorrono in attesa dell’inizio del reality show tanto atteso.

Lo show di Canale 5, che doveva partire l’11 marzo, inizierà probabilmente con qualche giorno di ritardo rispetto alla data prefissata. Nel frattempo però cominciano ad arrivare le prime certezze sul cast: in una recente intervista Ilary Blasi aveva annunciato che i nomi dei partecipanti avrebbero sicuramente attirato l’attenzione del pubblico.

“Sta venendo bene”, aveva dichiarato qualche tempo fa la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. “Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16”.

Tramite l’account ufficiale Instagram del programma, è stata svelata l’identità dell’inviato: si tratta di Massimiliano Rosolino, come già anticipato da alcune indiscrezioni. Solo qualche giorno fa invece è stato reso noto il nome del primo concorrente, ossia Awed, alias Simone Paciello, youtuber e star dei social che conduce GF Vip Party con Annie Mazzola e ha recitato nel film Natale al Sud con Massimo Boldi.

Adesso pare che ci sia la certezza di altri tre nomi: tra i naufraghi sono dati per certi Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, l’attore Brando Giorgi e Drusilla Gucci, giovane discendente della famosa casa di moda. Niente da fare per Giovanni Ciacci, che non farà parte del cast di questa nuova edizione del reality show.

Ospite di Pomeriggio Cinque, il costumista aveva raccontato di non aver passato i controlli medici obbligatori prima di partire per l’Honduras, come ha raccontato ai microfoni di Barbara D’Urso: “Durante le visite, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni“.

Nessuna conferma ancora neanche per quanto riguarda gli opinionisti, anche se sono molti i rumors che vorrebbero in studio Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Nel frattempo però sono ancora dodici i naufraghi da scoprire: tra i più quotati ci sarebbero Elisa Isoardi, reduce dal successo di Ballando con le Stelle, e Gilles Rocca, vincitore dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci. Circola anche il nome di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne e della comica Valentina Persia. Chi vedremo in Honduras?