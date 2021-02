L’Isola dei Famosi, annunciato il primo concorrente ufficiale

editato in: da

Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi sta per tornare e la produzione ha già annunciato su Instagram il primo concorrente ufficiale. Si tratta di Awed, alias Simone Pacello, youtuber e star dei social che conduce GF Vip Party con Annie Mazzola e ha recitato nel film Natale al Sud con Massimo Boldi.

Il reality, che quest’anno verrà condotto da Ilary Blasi dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, è ancora avvolto nel mistero. Per ora Awed, svelato sul profilo Instagram della trasmissione, risulta come l’unico concorrente confermato. Sembra invece che non ci saranno Amedeo Goria e Giovanni Ciacci che non avrebbero superato la rigida visita medica necessaria per partire per l’Honduras.

Fra i tanti nomi che potrebbero formare il cast del reality spunta quello di Elisa Isoardi, reduce dal successo di Ballando con le Stelle ed ex conduttrice de La Prova del Cuoco. Si parla anche di Gilles Rocca, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi e del visconte Ferdinando Guglielmotti. All’Isola dei Famosi potrebbero inoltre sbarcare l’ex calciatore Paul Gascoigne, Ubaldo Lanzo, cromatologo dei programmi di Piero Chiambretti, la comica Valentina Persia e l’attrice Vera Gemma.

Si parla inoltre del modello Akash Kumar, della showgirl Angela Melillo, dell’attore Brando Giorgi e dell’ex Miss Italia Carolina Stramare. TvBlog anticipa che gli isolani verranno suddivisi in due gruppi: gli chic e i burini, ma nuovi dettagli verranno svelati nelle prossime settimane. Secondo alcune indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe scelto due opinioniste d’eccezione: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, mentre l’inviato in Honduras potrebbe essere Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto.

“Sono super felice e carichissima – aveva svelato Ilary Blasi qualche giorno fa a Tv Sorrisi e Canzoni -. Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma anche per evadere dopo il periodo che abbiamo passato”. Su quanto accadrà ha assicurato: “Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”.

La conduttrice aveva anche scherzato riguardo la durata del programma in riferimento al GF Vip di Alfonso Signorini che lascerà spazio proprio all’Isola dei Famosi. “Può darsi che finiremo a Natale! – aveva detto – No, scherzo: io resto tre mesi”.