Isola dei Famosi 2021: fuori Amedeo Goria, dentro Rosolino: indiscrezioni

editato in: da

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

Manca davvero poco alla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, per la quale l’attesa sta ormai crescendo in maniera smisurata. A quanto pare, sul cast ci sono ancora alcune incertezze: si è parlato della possibile partecipazione di Amedeo Goria, ma stando alle ultime indiscrezioni il giornalista sarebbe fuori.

In questi ultimi giorni si rincorrono i rumors su quello che potrebbe essere il cast completo dell’Isola dei Famosi 2021. Il reality show debutterà sui nostri schermi tra poche settimane, poco dopo la fine del Grande Fratello Vip – che quest’anno si è prolungato per quasi sei mesi. Alla conduzione è confermata già da molto tempo la splendida Ilary Blasi, che torna in tv dopo una breve pausa. E al suo fianco ci saranno grandi nomi della televisione italiana: tra gli opinionisti dovrebbero esserci Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, mentre Tina Cipollari ha già fatto sapere di non voler lasciare Maria De Filippi.

Molto più movimentata è la scelta sul fronte naufraghi. Al momento, i confermati sono pochi: Elisa Isoardi, Gilles Rocca e Giovanni Ciacci hanno detto di sì e si preparano per un’avventura incredibile. Anche Amedeo Goria era uno dei nomi su cui in molti avevano puntato, ma secondo voci dell’ultimo minuto il giornalista dovrebbe essere costretto a rinunciare. L’ex marito di Maria Teresa Ruta, che proprio in queste ore ha annunciato di essere andato in pensione, è stato più volte avvistato con i membri della produzione dell’Isola dei Famosi.

Tuttavia, stando a quanto riportato da Libero Quotidiano, le visite mediche approfondite cui ogni concorrente deve sottoporsi prima di partire hanno avuto esito negativo. Amedeo Goria dunque non risponderebbe agli stringenti requisiti di salute che il reality richiede, per garantire la massima sicurezza di tutti i suoi naufraghi. Se il giornalista sembra ormai fuori dai giochi, c’è chi invece potrebbe avere un ruolo di spicco nel cast. Si tratta di Massimiliano Rosolino, ex campione olimpionico di nuoto: a darne notizia è TvBlog, che lo annovera tra i presunti concorrenti.

Rosolino, ormai da tempo lontano dall’attività agonistica, è sempre più presente nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle nel 2006, dove ha incontrato quella che oggi è la sua splendida compagna, la ballerina Natalia Titova, è stato uno dei protagonisti di Pechino Express nel 2013, accanto a Marco Maddaloni – la coppia è risultata vincitrice. Infine, da diversi mesi Massimiliano è ospite fisso a Oggi è un altro giorno, lo show di Serena Bortone. Che sia ora pronto ad un’altra, incredibile avventura? Lo scopriremo a breve.