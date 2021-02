Uomini e Donne, Davide sceglie la sua compagna. E Tina Cipollari resta con Maria De Filippi

editato in: da

È tempo di decisioni, a Uomini e Donne: nel corso dell’ultima puntata, Davide Donadei è giunto al termine del suo lungo percorso nel talk show di Canale 5, facendo la sua scelta. E se un tronista se ne va, c’è chi invece ha optato per rimanere ancora al suo posto. Tina Cipollari, infatti, ha deciso di restare accanto a Maria De Filippi.

Davide, giovane tronista salentino, è approdato sul trono di Uomini e Donne lo scorso settembre, accanto a ben tre altri protagonisti: Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis e Jessica Antonini. Nel corso delle puntate, il ragazzo ha avuto modo di conoscere diverse corteggiatrici e di riflettere sulla persona che avrebbe voluto accanto a sé una volta uscito dalla trasmissione. La sua scelta, alla fine, si era ristretta a Chiara e Beatrice, entrambe splendide ragazze, che in qualche modo avevano conquistato il tronista.

Tuttavia, nell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne il giovane ha dovuto decidere chi delle due sarebbe stata la sua anima gemella. In un primo momento Davide ha fatto accomodare Beatrice sulla poltrona rossa, rivelandole di non averla scelta e spiegandole i motivi del suo gesto. La corteggiatrice ha lasciato lo studio in lacrime, ed è quindi stato il turno di Chiara Rabbi: con grandissima emozione, il tronista le ha comunicato di essere la sua scelta. Sulle note di Casa, splendido brano di Giordana Angi, i due ragazzi si sono stretti in un dolcissimo abbraccio, pronti a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Ora non resta che Sophie, l’ultima tronista ancora in studio. Dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne, sappiamo che anche lei ha fatto la sua scelta, e la puntata in questione verrà presto mandata in onda. Si rinnova dunque il parterre del talk show, ma chi non ha alcuna intenzione di andarsene è invece Tina Cipollari. Divenuta ormai da anni la vera icona del programma, la vamp avrebbe dimostrato la sua fedeltà a Maria De Filippi, rinunciando ad una ghiotta occasione professionale.

Secondo quanto rivelato da Santo Pirrotta nella scorsa puntata di Ogni Mattina, la Cipollari sarebbe infatti stata chiamata come opinionista all’Isola dei Famosi: “Ho saputo che Ilary si è presa un due di picche. […] La queen non l’ha lasciata. La Blasi la voleva come opinionista, ma Tina ha detto: ‘Io sono fedele a Maria e quindi non se ne parla’”. Rimarrà dunque al suo posto, accanto a Gianni Sperti nello studio di Uomini e Donne. E sicuramente non mancherà occasione di rivederla impegnata in qualche litigio con Gemma Galgani, da anni ormai sua acerrima nemica.