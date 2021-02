Elettra Lamborghini verso l’Isola dei Famosi 2021: cosa farà

editato in: da

C’è davvero molta curiosità in merito alla nuova stagione dell’Isola dei Famosi, soprattutto perché sono già passati due anni dall’ultima edizione andata in onda. A quanto pare, Ilary Blasi ha in serbo molte sorprese per i telespettatori: proprio nelle scorse ore è spuntato il nome di Elettra Lamborghini, che potrebbe andare ad arricchire il cast del reality show.

Nelle ultime settimane si è andato delineando sempre più il parterre di concorrenti pronti a prendere parte all’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 11 marzo 2021, poco dopo la fine del Grande Fratello Vip. La data d’inizio è stata in realtà spostata di qualche giorno: in un primo momento era prevista per l’8 marzo, ma Mediaset avrebbe deciso di farla slittare per non rischiare di soccombere alla concorrenza – Rai1 tornerà infatti con la fiction di successo Il Commissario Montalbano.

Ma torniamo al cast dell’Isola dei Famosi. Molti nomi sono già stati dati per certi, sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali: si parla di volti noti del mondo dello spettacolo come Elisa Isoardi, Vera Gemma e Antonio Zequila, ma anche Gilles Rocca, Lucas Peracchi e Paul Gascoigne. Ci attendono inoltre diverse altre sorprese, dal momento che Ilary Blasi sembrerebbe aver intenzione di rivoluzionare tutto. Alvin ha rinunciato al suo ruolo di inviato speciale, e al suo posto potrebbe arrivare la bellissima Elenoire Casalegno.

E che dire degli opinionisti? Il primo nome, confermato ormai da qualche giorno, è quello di Iva Zanicchi. L’amatissima artista, che nei mesi scorsi ha vissuto momenti difficili a causa del Covid, è pronta a tornare sul piccolo schermo in un ruolo veramente sorprendente. Al suo fianco, potrebbe esserci Elettra Lamborghini. L’indiscrezione è stata lanciata da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, che ha rivelato come la cantante sia in procinto di firmare il contratto. Per lei sarebbe davvero un’occasione ghiottissima, arrivata in un periodo molto prolifico.

Elettra, che è convolata a nozze con Afrojack lo scorso settembre, sta vivendo mesi d’oro: nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo, e le sue apparizioni in tv si fanno sempre più frequenti – l’ultima proprio il 9 febbraio, ospite della trasmissione Stasera tutto è possibile. Inoltre è protagonista di un documentario a lei dedicato, intitolato Elettra e il resto scompare, in onda ogni lunedì su Discovery+: nel corso delle 10 puntate già registrate, la Lamborghini si racconta a tutto tondo, dalla sua brillante carriera ai segreti più intimi della sua vita privata.