Elettra Lamborghini, dopo le nozze con Afrojack arriva il reality sulla sua vita

Elettra Lamborghini sposa Afrojack: i 2 abiti, gli invitati, i testimoni, tutto sulle nozze

Elettra Lamborghini, uno dei personaggi più amati e discussi del momento, apre le porte della sua vita privata e lo fa in grande stile, come solo lei sa fare. Dal 6 gennaio è disponibile su Discovery + il primo episodio del docu-reality Elettra e il resto scompare in cui la cantante e influencer, fresca sposa del suo amato Afrojack, si racconta senza filtri. Un bell’esordio per la nuova piattaforma streaming di Discovery Italia che pubblicherà un totale di 10 episodi di mezz’ora ciascuno sulla vulcanica erede della storica casa automobilistica italiana.

Nel docu-reality, a cura di Gabriele Parpiglia e Clarissa Bellinello e prodotto da Roma Press, Elettra Lamborghini si mette completamente a nudo per i suoi fan, offrendo un’occasione in più per farsi conoscere anche dai detrattori che, forse in modo un po’ superficiale, non hanno mai smesso di criticarla o giudicarla anche per via del suo “ingombrante” cognome. “Molti mi giudicano per il mio cognome, senza sapere io chi sia in realtà. Il mio cognome non aiuta sicuramente” ha dichiarato la Lamborghini a D., il settimanale al femminile di Repubblica. “Poi è vero che ho i miei paradossi: posso sembrare la più sexy del mondo, invece quando vado a letto con mio marito ho i calzettoni e i mutandoni. Per cui vi porto nel mio mondo fatato per farvi vedere il dietro le quinte”.

Elettra e il resto scompare affronta tutti i momenti salienti della vita dell’influencer, a partire dall’organizzazione del suo stilosissimo ed elegantissimo matrimonio con il dj e producer Afrojack, affidato alle sapienti cure di Enzo Miccio, per poi attraversare la fase-Sanremo che l’ha vista spopolare tra i Big del Festival della Canzone Italiana. Non mancherà anche la moda, una delle grandi passioni di Elettra Lamborghini che in veste di stilista esprime appieno la propria personalità servendosi di stoffe e modelli stravaganti.

Ma la vita della Lamborghini non è solo musica e stile. Il docu-reality darà spazio anche alla Elettra “ragazza della porta accanto”, quella impegnata nelle normali faccende di casa. “Sono una casalinga mancata”, ha affermato lei stessa, aggiungendo anche di essere precisa e maniacale quando si tratta di mettere in ordine. Dieci puntate a tutta Elettra che non deluderanno i fan della regina del twerking.