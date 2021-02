GF Vip 2021, le pagelle della puntata del 9 febbraio 2021

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Puntata ricca di emozioni quella del 9 febbraio 2021, con un GF Vip che continua a raccontare emozioni e vite degli inquilini della Casa. Sono passati mesi dall’inizio del reality e ormai i concorrenti vip sono diventati dei volti familiari, entrando a far parte della quotidianità di molti telespettatori. Conosciamo bene le fragilità di Dayane Mello, ma anche la sua forza, ci commuovono le lacrime di Stefania Orlando di fronte al suo papà e rimaniamo spiazzati, ancora una volta, da Tommaso Zorzi che ha deciso di nominare Maria Teresa Ruta.

Scopriamo le pagelle e i voti ai momenti clou della puntata del 9 febbraio 2021 del GF Vip.

DAYANE MELLO – Per mesi Dayane è stata un enigma, ma oggi la vediamo per quello che è: una donna splendida, forte e consapevole, che ci ha insegnato tanto in questi giorni. La settimana è stata particolarmente difficile per la Mello che sta affrontando il dolore per la morte del fratello sostenuta dagli altri concorrenti. Per lei Alfonso Signorini ha organizzato una sorpresa speciale, regalandole un collegamento con il fratello Juliano. La modella ha sempre raccontato di avere un rapporto unico con lui e si è commossa quando l’ha visto comparire sullo schermo. “Mi manchi tantissimo, desidero vederti – ha detto Juliano -. Desidero ringraziare tutti quanti, grazia a Stefania di cuore, a Tommaso per il cagnolino che le ha regalato. Vorrei fare un ringraziamento anche ai ragazzi che sono diventati la sua famiglia che è lì, lei non può essere con noi, grazie per aver dato tanto affetto a mia sorella”. Dayane è apparsa molto emozionata: “Juliano ti amo tantissimo, stai vicino a papà, è stata una settimana difficile, meno male che ci sei, ti amo tantissimo sei la mia vita”. Impossibile non rimanere colpiti dalla forza della modella e dal suo sorriso, un segno di speranza e un monito ad afferrare la vita stringerla. VOTO: 8.

MARIA TERESA RUTA – La puntata del 9 febbraio del GF Vip è stata segnata dall’incontro fra Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta. La showgirl nell’ultima diretta aveva confessato di aver vissuto una love story con il cantante, ma lui ha raccontato una storia ben diversa. “Ci siamo visti tre volte, non le dimenticherò mai. E una è questa – ha ammesso Baccini – […] Io pensavo che lei era sposata, ho sempre pensato che fosse sposata. […] Ci mettiamo a suonare, anche con Guenda che era piccola. Finisce la serata. Poi ci siamo scambiati messaggi. Non c’è mai stato nulla di altro”. L’artista ha poi spiegato che il secondo incontro con Maria Teresa finì peggio, perché il fidanzato dell’epoca rientrò in casa e si arrabbiò con la showgirl. “Discutevano animatamente lui e Maria Teresa Ruta – ha spiegato -, prendo il cappotto zitto zitto e me ne vado via, di filato. E non ci siamo mai più sentiti. E quella è stata l’ultima volta che ci siamo visti”. Una bugia innocente o il pezzo di una trama più grande intessuta dalla conduttrice? Tommaso Zorzi è convinto che la seconda affermazione sia la verità e la nomina, spiazzando i telespettatori. Il punto di forza della Ruta è sempre stato la sua sincerità, ma i dubbi non mancano. VOTO: 6.

GIULIA SALEMI – Giulia contro tutti: la puntata del GF Vip del 9 febbraio 2021 ha visto l’influencer scontrarsi, ancora una volta, con gli altri inquilini delle Casa. Al centro del dibattito il suo comportamento e il rapporto con Pierpaolo Pretelli. “Io da un momento all’altro sono rimasta sola – si è lamentata la Salemi -, c’è proprio un accanimento contro di me”. Secca la risposta di Tommaso Zorzi: “Se c’è una persona che si è isolata, sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose – ha detto -. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato sola e siamo tutti contro di te, nessuno è contro Giulia”. La Salemi ha ascoltato i pareri degli altri inquilini, concordi riguardo la coppia che in Casa è spesso al centro di litigi e incomprensioni. “Io accetto tutto perché mi metto in discussione – ha concluso -, mi sembra diventato tutto troppo eccessivo, adesso ho l’ansia nel parlare e dire qualsiasi cosa. Non ce la faccio, sarò sbagliata io”. Polemiche, liti e la coppia che si isola: tutto sembra una fotocopia del GF Vip di Giulia con Francesco Monte. VOTO: 5.

ANDREA ZELLETTA – Il figlio di Walter Zenga è la grande sorpresa di questo GF Vip. Sensibile, tenero e bellissimo, ha conquistato il pubblico a Casa ed è stato protagonista di una inedita dichiarazione. Alessia Zelletta, sorella di Andrea Zelletta, è infatti entrata nel loft di Cinecittà per fargli una proposta. “Innanzitutto sei bellissimo – ha detto la 23enne -, volevo dirti che io sono qui perché voglio conoscerti e poiché non accetto un rifiuto, quando uscirai da qui organizziamo magari un aperitivo. Poi chi vivrà vedrà”. L’incontro ci sarà, con buona pace di Rosalinda Cannavò che, a quanto pare, ha deciso di farsi da parte. “Finora io sono fidanzata, quindi te lo cedo”, ha chiarito. VOTO: 7.

TOMMASO ZORZI – Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo perché lui, con le sue strategie e la voglia di dire sempre la verità, è stato un elemento chiave di questo GF Vip. Dopo l’incontro di Baccini con Maria Teresa Ruta, Zorzi cambia ancora una volta le carte in tavola e nomina la conduttrice, accusata di aver mentito. “Seppur molta gente mi abbia messo un po’ la pulce nell’orecchio rispetto a questa ipotetica recita che sta facendo qua Maria Teresa e io non ci ho mai creduto – ha spiegato nel Confessionale, prima di fare il nome dell’amica -. Ora, la bugia di stasera mi mette una piccola crepa sull’affresco Maria Teresa. Parlo della bugia su Baccini. Gliel’abbiamo chiesto tutti e ha parlato di una settimana insieme, baci, una settimana di sentimenti. È scappato dalla finestra”. Guenda Goria in studio ha protestato, reagendo alle parole di Tommaso: “Ma bravo che cosa? No. Siete meravigliosi insieme. Vi prego, voletevi bene!”. VOTO: 9.