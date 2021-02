Isola dei Famosi 2021, parla Ilary Blasi: “Sarà un cast inedito...

editato in: da

Cresce sempre più l’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi: manca pochissimo alla partenza della nuova stagione del reality show, che andrà in onda dal prossimo 11 marzo su Canale 5. Nel frattempo, tra indiscrezioni sul cast e sugli opinionisti, la curiosità del pubblico è alle stelle.

Una delle poche certezze della stagione è il nome della conduttrice: sarà infatti Ilary Blasi, per la prima volta in 15 edizioni, al timone del reality, che intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato di essere felice e carica per questa nuova avventura. “Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma anche per evadere dopo il periodo che abbiamo passato”.

In effetti, dopo aver rimandato l’edizione del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, anche questa rischiava di non andare in onda. Ma dopo qualche incertezza iniziale, L’Isola dei Famosi tornerà – senza pubblico in studio, come molti altri programmi – con un cast d’eccezione, che, secondo le prime indiscrezioni, saprà sicuramente conquistare l’attenzione del pubblico.

Nell’intervista però la Blasi ha mantenuto il massimo riserbo, senza svelare nessun dettaglio in merito: “Sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16″.

Nemmeno una parola neanche sull’identità dell’inviato e degli opinionisti, anche se da qualche tempo parrebbero confermate Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini: “L’inviato sarà una sorpresa. Opinionisti non so quanti ne avremo ma sono importanti, perché sono la tua spalla, il tuo braccio destro (non il sinistro perché sono mancina e quello serve a me!). Possono essere la tua parola dove tu non arrivi, anche se io non mi tengo certo le cose per me. Mi piacerebbe un accostamento tra vecchio e nuovo, magari un volto familiare e una mente più giovane”.

La stagione che inizierà a breve si discosterà dalle ultime edizioni andate in onda, come ha spiegato la conduttrice: “Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”.