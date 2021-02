Isola dei Famosi, slitta l’inizio del reality: cosa succede

editato in: da

Nuovi problemi per l’Isola dei Famosi, reality che quest’anno verrà condotto da Ilary Blasi. L’inizio dello show è slittato ancora una volta, mentre il cast resta un mistero, fra conferme e smentite. Il programma sarebbe dovuto partire il prossimo 11 marzo, a poche settimane dalla fine del GF Vip di Alfonso Signorini, ma come riporta TvBlog l’inizio potrebbe essere posticipato di qualche giorno.

L’appuntamento con Ilary Blasi e il gruppo di naufraghi dunque sarebbe stato fissato per il 12 marzo, nella giornata successiva all’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Il finale della fiction campione d’ascolti con Elena Sofia Ricci infatti andrà in onda dopo la fine del Festival di Sanremo. Secondo le prime indiscrezioni le puntate saranno 20 con due appuntamenti settimanali, proprio come accaduto per il Grande Fratello Vip, il lunedì e il venerdì.

I dubbi più grandi riguardano il cast della trasmissione che Ilary Blasi e il suo staff starebbero ancora definendo. Nel ruolo di inviato in Honduras dovrebbe esserci Massimiliano Rosolino, mentre in studio con la conduttrice, nei panni delle opinioniste, vedremo Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Dopo lo stop ricevuto da Amedeo Goria, che non avrebbe superato la visita medica, anche Giovanni Ciacci potrebbe non entrare nel gruppo dei naufraghi. A lasciare anche Carla Gozzi: l’esperta di stile era stata cercata e voluta fortemente dalla produzione dello show, ma alcuni impegni lavorativi l’avrebbero costretta a rifiutare.

Nel frattempo a fornire alcune anticipazioni sulla nuova edizione dell‘Isola dei Famosi ci ha pensato Ilary Blasi. “Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format – ha confessato la presentatrice a Tv Sorrisi e Canzoni -: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”. Lady Totti ha poi aggiunto: “Lo studio non l’ho ancora visto, è alle Robinie, a Cologno Monzese. Sarà una novità anche per me, visto che ho sempre lavorato negli studi Mediaset a Cologno o a Roma. Il pubblico mi piacerebbe averlo, mi dà calore e mi fa capire cosa percepisce. È importante che ci sia, ma capisco il momento. Cercheremo di avere quello che si può”.