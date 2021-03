Gilles Rocca presto all’Isola: “Mi mancherà il mio amore immenso”

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Gilles Rocca è pronto ad affrontare una nuova avventura: ad attenderlo infatti l’esperienza come naufrago all’Isola dei Famosi. L’affascinante attore è entusiasta di partire per l’Honduras, anche se su Instagram ha voluto condividere un messaggio d’amore per la fidanzata.

E così, ad accompagnare un primo piano di Gilles Rocca, parole ricche di trasporto alla vigilia dell’inizio del reality show:

Manca davvero poco alla partenza per l’Honduras… Mi mancheranno tanto i miei affetti, i miei gatti, i miei amici… Ma soprattutto mi mancherà il mio amore immenso, Miriam… Porterò con me tutto l’amore che mi è stato dato in questi anni e quando sarò davanti a quelle albe e quei tramonti meravigliosi sarete e sarai lì con me.

Tra i commenti al post di follower e amici – come quello di Raimondo Todaro “Spacca roccia!” – impossibile non notare quello della fidanzata Miriam: “Amore mio anche tu mi mancherai infinitamente❤️io e i gnigni ti aspettiamo a braccia aperte! Loro a zampe aperte!”.

L’amore con Miriam Galanti, anche lei attrice come Gilles, dura da oltre dodici anni: un legame profondo e intenso, di cui Rocca ha parlato in diverse interviste. E proprio a Domenica Live l’attore ai microfoni di Barbara D’Urso aveva raccontato di quell'”amore immenso”, la sua Miriam.

Alla conduttrice aveva confessato la sua idea sul matrimonio: “Non ci sposiamo, noi ci scegliamo giorno dopo giorno. Non sentiamo questa necessità, abbiamo paura che una firma possa compromettere tutto. Mi piacerebbe però diventare papà, vorrei una femminuccia!”.

E se la vita sentimentale procede a gonfie vele, ovviamente lo stesso si può dire di quella professionale. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, accompagnato dalla sua maestra di ballo, Lucrezia Lando, per l’attore comincerà a breve la nuova avventura all’Isola dei Famosi. Al suo fianco, tra gli altri, Elisa Isoardi, Angela Melillo e Valentina Persia, come annunciato pochi giorni fa dall’account Instagram ufficiale del programma.

Per lui non si tratta del primo reality: non tutti ricordano che l’attore aveva infatti partecipato a Campioni – Il sogno, il primo reality sul calcio prodotto da Mediaset. Gilles infatti giocava a calcio prima di dedicarsi alla recitazione in seguito a un infortunio, che ha tracciato per lui una nuova strada.