Chi è Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca

editato in: da

Mentre Gilles Rocca si gode la sua vittoria a Ballando con le Stelle 2020, molti vogliono saperne di più sulla sua vita privata e soprattutto con chi può condividere questo incredibile successo.

La fortunata è Miriam Galanti: talentuosa attrice e fidanzata del regista, classe 1989 e mantovana d.o.c che in soli 11 anni di carriera ha saputo far riconoscere le sue doti attoriali. Nel 2009, ancora studentessa presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha recitato nella fiction Don Matteo, mentre nel 2013 e nel 2018 ha interpretato un ruolo nella serie tv Che Dio ci aiuti.

Nel 2014, Miriam ha vinto il premio di giovane promessa del cinema italiano al Festival del Cinema di Venezia grazie al ruolo nel cortometraggio Metamorfosi diretto proprio da Gilles Rocca. Il progetto, toccante e con un’importante tematica, è stato scelto dal Ministero degli Interni per rappresentare l’Italia in Europa nella lotta contro la violenza sulle donne. Sulla scia di questo riconoscimento, Miriam si è spesso distinta per il suo impegno sociale contro il femminicidio.

Tuttavia, l’attrice è conosciuta soprattutto per essere stata la protagonista del film Scarlett, cui regista è Luigi Boccia. Contemporaneamente, Miriam si è fatta spazio anche a teatro con una serie di importanti spettacoli, tra i quali spiccano i testi di Checov, Shakespeare e di altri autori contemporanei come Mamet, Kelly e Pinter.

La sua ultima performance risale a dicembre 2019 con lo spettacolo After The End di Dennis Kelly, dove recita con Federico Rosati al Brancaccino di Roma. Miriam, in aggiunta, si è cimentata perfino nella conduzione, con il programma di Sky Arte Sei in un paese meraviglioso, in coppia con Dario Vergassola.

Della sua vita privata si conosce solo la sua relazione di oltre dieci anni con Gilles Rocca, nata grazie alla passione in comune per la recitazione:i due si sono conosciuti a un corso di perfezionamento e da quel momento non si sono più lasciati. A tal proposito, il campione di Ballando aveva raccontato al settimanale Nuovo come la loro relazione fosse il frutto di un colpo di fulmine, portato avanti con amore e stima reciproca.