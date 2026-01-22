Affari Tuoi, Stefano De Martino svela il segreto di Miriam. Il finale sorprende

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Stefano De Martino torna in onda a pochi giorni dalla scomparsa del padre. Il conduttore ha guidato la puntata del 22 gennaio di Affari Tuoi, regalando momenti di spensieratezza al pubblico, ma anche tanto suspense con una partita appassionante e ricca di colpi di scena.

Affari Tuoi, Miriam prova a vincere per sposarsi

A giocare nella puntata del 22 gennaio di Affari Tuoi, Miriam dalla Basilicata arrivata in studio insieme al compagno Francesco. I due hanno spiegato a Stefano De Martino di essere legati da otto anni, dal loro amore sono nate due figlie. La coppia, come raccontato dal conduttore, è divisa sulla “questione matrimonio”. Miriam infatti vorrebbe sposarsi, mentre Francesco considera questa cosa solo uno spreco di soldi.

Miriam ha iniziato a giocare dopo aver pescato il pacco numero 19. La concorrente ha iniziato la sua partita eliminando i pacchi che contenevano 20mila euro e 10 euro, per poi alternare pacchi blu e rossi, mantenendo inizialmente salvo il podio. Alla prima offerta del Dottore da 40mila euro, Miriam ha rifiutato, spiegando che non sarebbero bastati per il matrimonio.

La situazione si è complicata quando sono usciti prima i 200mila e poi i 100mila euro. Nonostante le offerte da 30mila e 35mila euro, la coppia ha deciso di andare avanti. Dopo aver rifiutato anche il cambio pacco, Miriam è rimasta con lo zero, il pacco nero e due premi importanti in gioco.

Eliminato il pacco nero da 100 euro, il finale si è giocato tra 50mila e 300mila euro. All’ultima mossa il Dottore ha offerto 150mila euro. Miriam e Francesco hanno accettato, scoprendo poi che nel loro pacco 19 c’erano 50mila euro. Una scelta decisiva che ha permesso di chiudere la partita nel modo migliore.

Il mistero della “scomparsa” di Herbert Ballerina

Nel corso delle ultime puntate di Affari Tuoi agli spettatori non è sfuggito qualcosa di inusuale: Herbert Ballerina, spalla comica del conduttore Stefano De Martino, è improvvisamente “scomparso” dallo show. Ma niente paura, non si tratta di un giallo televisivo degno di una fiction, bensì di un curioso mix di ironia, gag e comunicazione social che ha catturato l’attenzione del pubblico.

L’assenza di Ballerina si è fatta notare già da alcune puntate nella settimana del 19-21 gennaio 2026. Il comico non è apparso in studio e al suo posto è stato collocato un cartonato con la scritta “torno subito”, utilizzato come spunto di divertimento sia per gli spettatori sia per lo stesso De Martino.

La situazione ha preso una piega ironica durante la puntata del 21 gennaio quando De Martino ha dedicato a Herbert una vera e propria scheda di scomparsa in stile Chi l’ha visto?, il celebre programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. La scheda è stata presentata con la classica sigla del format, trasformando l’assenza dell’artista in siparietto comico.

Il conduttore di Affari Tuoi, scherzando, ha anche lanciato un appello al pubblico. “Herbert torna… Ma ci sono novità? – ha detto – Lo stiamo cercando? Se lo incontrate, segnalate subito a noi di Affari tuoi”.

Dietro alla gag c’è, ovviamente, una spiegazione più concreta. Herbert Ballerina infatti ha rimandato anche alcune date del suo tour teatrale Come una catapulta, previste per il 22-25 gennaio in Puglia, spostandole a marzo-maggio 2026. Secondo alcune fonti la sua assenza dallo show Rai sarebbe dovuta a motivi personali, ma non si tratterebbe di qualcosa di preoccupante. In ogni caso nelle prossime puntate Herbert dovrebbe tornare in studio.

Nel frattempo la produzione ha introdotto Martina Miliddi come presenza temporanea in studio. L’ex ballerina di Amici ha portato un tocco di dinamismo e ha contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico che attende il ritorno del comico.