Gilles Rocca, è di nuovo amore con Miriam Galanti: “Non poteva finire”

Non ha peli sulla lingua Gilles Rocca e lo ha dimostrato più volte nel corso della sua carriera. Sempre diretto e schietto, non ha mai nascosto, inoltre, il suo profondo amore per la sua compagna, l’attrice Miriam Galanti. Tra loro, però, ci sono stati momenti di crisi profonda, tenuti in gran segreto nonostante qualcuno abbia provato ad approfittarne.

Gilles Rocca e Miriam Galanti, l’addio durante l’estate

Ad ammettere l’allontanamento, proprio Gilles Rocca, che attraverso un lungo post su Instagram ha dichiarato di aver vissuto l’estate lontano dalla sua compagna. Dopo diverse smentite delle voci di un addio, arriva così la sua conferma.

A spingerli a prendere una pausa di riflessione, stando quanto riferito dall’attore, proprio l’attenzione mediatica che, soprattutto dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e a L’Isola dei Famosi si è intensificata, diventando particolarmente fastidiosa. I due, così, hanno deciso di allontanarsi, avvertendo il bisogno di non essere più considerati come una coppia del mondo dello spettacolo, ma solo come singoli individui, consapevoli della possibilità di non ritrovarsi mai più.

L’allontanamento, in realtà, non è affatto passato inosservato e qualcuno, ha dichiarato Gilles, ha provato ad approfittarne. Così sono stati offerti ai due soldi e copertine con lo scopo di far dichiarare ufficialmente la fine della relazione.

Ci hanno offerto soldi – ha confessato Gilles -, copertine ma il patto era quello di dire sui giornali che NON stavamo più insieme. Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male.

Gilles e Miriam, l’amore che vince su tutto

Stare lontani, per Gilles e Miriam, non è stato affatto semplice. La distanza, infatti, ha fatto capire alla coppia di amarsi ancora profondamente. Il loro sentimento, forte più delle difficoltà e dell’invadenza altrui, li ha così portati ad interrompere la pausa di riflessione che, insieme, avevano deciso di prendersi.

Ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa – ha dichiarato Gilles – e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio.

Ora sono pronti a lasciarsi alle spalle ogni dubbio e a riprendere in mano la loro storia d’amore e a proteggerla ad ogni costo. Saranno pronti anche a compiere il grande passo?