L’Isola dei Famosi, Vera Gemma: il tenero ricordo di suo padre

Isola dei Famosi 2021: il cast

Vera Gemma, figlia del celebre attore Giuliano, è fra i nuovi protagonisti dell’Isola dei Famosi. Cresce l’attesa per l’inizio del reality condotto da Ilary Blasi. Un ritorno in grande stile, dopo un lungo stop imposto dall’emergenza Coronavirus e l’addio di Alessia Marcuzzi allo show. Il cast di personaggi famosi che voleranno in Honduras è molto ricco e variegato.

Attore e volto indimenticabile del cinema italiano, Giuliano Gemma ha avuto numerosi amori, ma il più grande è stato quello per Natalia Roberti, sua prima moglie da cui ha avuto le figlie Giuliana e Vera. La donna è scomparsa nel 1995, mentre nel 2003 Gemma è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. La morte prematura dei genitori ha segnato profondamente l’esistenza di Vera che è legatissima al ricordo di entrambi.

“Penso che la vita mi abbia obbligato ad affrontare prove molto più difficili e dolorose – ha detto al settimanale DiPiù, parlando dell’avventura dell’Isola dei Famosi e delle privazioni legate al reality -. Se sono sopravvissuta a questo, e a molto altro, non può certo farmi paura il digiuno”. Artista a tutto tondo, Vera ha ereditato da suo padre l’amore per la recitazione e per il circo.

Nei suoi ricordi c’è un papà dolcissimo che le ha regalato un’infanzia felice. Un legame speciale che Vera ha raccontato anche in un documentario, seguito da un viaggio a Los Angeles di Giuliano Gemma, l’ultimo prima della morte. “Eravamo in aeroporto mi disse Vera grazie di tutto, davvero – ha confessato -. Aveva gli occhi lucidi. Poco dopo ricevetti una telefonata da sua moglie, che mi disse che aveva avuto un incidente e non c’era più. Mi sentii persa. Se fosse ancora qui gli direi più spesso che lo amo. Non che non glielo abbia detto, ma ora che non c’è più e mi manca vorrei poterlo fare ancora”.

Per Vera l’avventura sull’Isola dei Famosi sarà anche un modo per svelare la persona dietro il personaggio. “Spero che L’Isola mi permetta di dimostrare che non sono una figlia di papà viziata – ha spiegato -, come pensa chi non mi conosce e guarda solo il mio cognome”.