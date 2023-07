Annalisa rompe il silenzio sul matrimonio: il vestito (a sorpresa) e la dolce dedica

Fonte: ANSA/IPA Matrimoni vip, chi si sposa nel 2023

Con un post su Instagram Annalisa Scarrone ha ufficializzato il suo matrimonio con il manager Francesco Muglia. Un matrimonio top secret di cui hanno parlato praticamente tutti e che la cantante ha deciso di confermare a suo modo. Nessuna foto con il neo marito, con il quale non è mai apparsa in alcuna occasione ufficiale; nessuno scatto della cerimonia che si è tenuta in Umbria perché celebrata da un frate amico d’infanzia dello sposo. L’artista del momento – grazie alle sue hit Bellissima e Mon Amour – ha sorpreso tutti mostrando uno stravagante vestito nuziale e scrivendo dolcissime parole d’amore.

Annalisa si è sposata: le prime parole della cantante dopo il matrimonio

“Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa – ha scritto Annalisa su Instagram – Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi.

L’amore per l’amore”.

La cantante ha aggiunto la data del suo matrimonio – ovvero il 29 giugno 2023 – e un cuore. Curiosa la scelta dell’abito nuziale: stando alle immagini condivise dalla Scarrone la sposa ha optato per un modello corto che metteva in mostra le splendide gambe; bianco e di pizzo con collo alto e maniche lunghe, arricchito da preziosi strass. Scintillante cinta in vita, capelli raccolti in una elegante coda con frangia. Ai piedi decolleté bianche con plateau.

Non è chiaro se Nali abbia sfoggiato questo vestito per tutto l’evento o se si tratti del secondo wedding dress della giornata, come impone la moda del momento tra Vip e non. Quel che è certo è che l’ultimo post di Instagram di Annalisa Scarrone è stato invaso di congratulazioni da parte di colleghi, altri personaggi famosi e follower. Per la cantante cuori da parte di: Emma Marrone, Chiara Ferragni, Alessandra Amoroso, Andrea Delogu, Baby K, Francesca Barra e tanti altri.

Il matrimonio di Annalisa tra gossip e indiscrezioni

Annalisa ha preferito, per ora, non rilasciare alcun dettaglio sul suo matrimonio con Francesco Muglia. Secondo alcune indiscrezioni l’interprete ha giurato amore eterno al marito ad Assisi, nella Basilica di San Francesco, alla presenza di pochi intimi. Dopo la cerimonia religiosa celebrata da un frate amico dello sposo, il ricevimento si è tenuto alla Locanda del Cardinale. Agli invitati è stata chiesta la massima privacy e di non pubblicare foto sui social network.

Annalisa: chi è il marito Francesco Muglia

Lontano dal mondo dello spettacolo, Francesco Muglia è nato il 23 luglio 1980 a Padova ed è lì che ha trascorso i primi anni della sua vita insieme al papà impiegato di banca e alla mamma casalinga. Una famiglia unita e felice, come si percepisce dalle foto che il manager pubblica spesso sui suoi canali social: al suo fianco non mancano mai la sorella Maria Chiara e i fratelli Stefano e Michele, con i quali condivide splendidi viaggi e occasioni speciali.

Il marito di Annalisa Scarrone è un manager di alto livello: lavora per la Costa Crociere in qualità di vicepresidente per il mercato globale, un ruolo di responsabilità che è il perfetto coronamento del suo percorso di studi. È laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Padova, poi si è specializzato all’Università di Stoccolma affinando le sue competenze in materia di marketing con il Master in marketing, comunicazione e sales management Publitalia ’80, tra il 2007 e il 2008. In passato ha lavorato nell’azienda Danone.

La musica è una grande passione di Francesco, che ha studiato al Conservatorio di Padova, dove si è diplomato in organo. Muglia è inoltre un appassionato di sport, con una predilezione particolare per nuoto, running e calcio. Annalisa ha conosciuto il marito nel 2020, ad un evento Costa Crociere a Dubai.