Annalisa si sposa: spuntano le pubblicazioni. Ma è mistero sulle nozze

Fermi tutti: Annalisa si sposa. E nessuno di noi – letteralmente nessuno – sapeva nulla, a parte Fabrizio Corona, che sul suo canale Telegram aveva anticipato questa novità. A sorpresa, senza alcuna indiscrezione o avvisaglia, ecco che sono arrivate le pubblicazioni del matrimonio, esposte al Comune di Savona. Ma chi è il (fortunato) fidanzato? Francesco Muglia.

Annalisa si sposa: il mistero sulle nozze segrete

Annalisa Scarrone ha scelto di sposare il manager Francesco Muglia. L’ex cantante di Amici, infatti, ha letteralmente sorpreso tutti: la prova del matrimonio? Le pubblicazioni nell’albo pretorio, esposte nel comune di Savona. Nelle ultime settimane, secondo alcune indiscrezioni, si è tanto discusso dell’interesse di Gué Pequeno per Annalisa, ma non è lui l’uomo che è riuscito a conquistare il suo cuore.

Per Annalisa, la vita privata è sempre stata tale: non si è mai preoccupata troppo del chiacchiericcio in rosa, anzi. Flirt o presunti fidanzati? Mai smentite, mai conferme. Stando a quanto riportato da TgCom24, il mese propizio per il grande giorno potrebbe essere luglio, ma nulla è confermato, almeno per il momento. Questo è un periodo davvero d’oro per Annalisa, dopo il successo ottenuto dagli ultimi singoli, tra cui Mon Amour. E adesso è tempo di pensare all’amore, quello vero ed eterno.

Chi è Francesco Muglia, il futuro marito di Annalisa

Negli ultimi giorni si sono rincorse diverse voci. Ad avere infatti anticipato le future nozze di Annalisa è stato Fabrizio Corona sul suo canale Telegram. Ad aggiungere ulteriori novità sul futuro matrimonio è stato Savona News. Chi è il futuro marito? Il suo nome è Francesco Muglia, e non fa parte del mondo dello spettacolo, tutt’altro.

Savona News ha svelato che Muglia lavora nel settore turistico, dove il suo nome è molto conosciuto. “Molto noto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire”. Muglia lavorerebbe nel colosso turistico dal 2016: da Global Customer & Marketing Intelligence Director, è diventato General Manager Iberia (Spain & Portugal).

Stando alle informazioni reperite in rete, Muglia avrebbe conseguito la laurea in Lettere e Filosofia all’Università di Padova, un Master in Marketing e Sales Management e inoltre avrebbe anche il diploma in Organo e Composizione al Conservatorio di Padova. Dunque, con Annalisa condividerebbe di certo la passione per la musica. Forse è stato questo a far scattare la scintilla?

La vita privata di Annalisa

Ex di Amici, artista poliedrica, in grado di emozionare e di far ballare: Annalisa Scarrone è una vera forza. Da ragazza acqua e sapone si è trasformata in una femme fatale, senza mai perdere il suo sorriso e quegli occhi sinceri con cui l’abbiamo conosciuta nel talent show di Maria De Filippi.

Sulla sua vita privata, però, non ha mai voluto sbottonarsi più di tanto, anzi: non è mai intervenuta per parlare delle relazioni amorose. In realtà, ha già avuto una lunga relazione con Niccolò Petitto: il legame sarebbe finito proprio a un passo dal grande giorno. Stando sempre alle indiscrezioni, avrebbe avuto anche un rapporto con Davide Simonetta, che oggi è fidanzato con l’influencer Veronica Ferraro.